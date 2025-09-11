Elektriske Flextrafik-biler får lynlade-muligheder i Køge og Nykøbing F

Torsdag 11. september 2025 kl: 13:20

Af: Redaktionen Tidligere på året blev der opsat en lynladestander til brug for Movia's Flextrafik på Slagelse Sygehus. (Foto: Movia)

Forsøget med lynladere ved sygehusene er en del af trafikselskabets strategi om, at alle personbiler og alle nye minibusser i Movias Flextrafik skal køre på el i 2030.









Og da mange af Flextrafikkens ture starter eller slutter ved Region Sjællands sygehuse, har Movia i samarbejde med Sjællands Universitetshospital i Køge og Nykøbing Falster samt Slagelse Sygehus indgået en aftale med energiselskabet Norlys om lynladere ved de tre sygehuse. Ved hvert sygehus er der opstillet 300 kW-ladere, som er forbeholdt Flextrafikkens elbiler.









- Forsøget giver os vigtig information, vi kan bruge i omstillingen fra fossile brændstoffer til el. Vi undersøger blandt andet om lynladerne og el-drevne minibusser tilsammen kan give driftssikker Flextrafik. Forsøget er ikke kun med til at hjælpe Movia, men også vores operatører, som spiller en vigtig rolle, når vi omstiller til el, og i sidste ende os alle sammen, når vi får udfaset fossildrevne vogne, siger mobilitetsdirektør i Movia, Per Gellert.





Omstilling af minibusser fra diesel til el bringer udløser en række udfordringer for både trafikselskab og operatører. Udbuddet af egnede biler er begrænset, og man skal samtidig sikre sig, at både opladningstid og rækkevidde er effektiv.









Fra fossile brændstoffer til el

Projektet er et samarbejde mellem Region Sjælland og Movia, støttet af Trafikstyrelsen.









- El er vejen frem, og Region Sjælland er glad for at være med til at fremme omstillingen fra diesel til el i Flextrafik. Rigtig mange vil gerne køre mere klimavenligt, og det er projekter som dette med til at hjælpe på vej, siger Christian Wedell-Neergaard (K), der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland.





Movia er også ved at udbyde kørsel med fire el-drevne minibusser, der for en periode på to år skal indgå i Movia's flextrafik. Ideen er at teste, om sjatladning af bilerne ved kørsel til sygehusene kan kompensere for bilernes begrænsede rækkevidde. Forsøgsbilerne forventes at komme ud at køre i andet kvartal næste år.









Fakta:

For en to-årig periode indsættes fire el-drevne minibusser med plads til kørestole i Movia's Flextrafik

Tre lynladere på hver 300 kW installeres ved Flextrafikkens afsætningssteder ved Slagelse Sygehus, Sjællands Universitetshospital i Køge og Nykøbing Falster

Projektet er finansieret af Trafikstyrelsen og Region Sjælland

Lynladerne opsættes af energiselskabet Norlys

P-pladserne ved lynladerne er forbeholdt Flextrafik.

I dag udføres ca. 50 procent af alle Flextrafiks ture med minibusser













