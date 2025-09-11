Skærver og fast biobrændsel opvejede fald i import af fossile brændsler

HALVÅRSRESULTAT I LIMFJORDSHAVN:

Torsdag 11. september 2025 kl: 11:25

En del af forklaringen på den positive udvikling er ifølge havnens ledelse, at aktiviteten på havnen har holdt sig på et højt niveau i 2025. Antallet af skibsanløb lå på linie med 2024, og de samlede godsmængder endte en anelse højere drevet af stigende mængder skærver, foderstoffer og fast biobrændsel, der har mere end opvejet et fald i importen af blandt andet fossile brændsler.









Samtidig har Aalborg Containerterminal fastholdt aktiviteten fra 2024, mens Port of Aalborg har oplevet fremgang i udlejningsforretningen.









- Selvom første halvår har været præget af en global usikkerhed særligt som følge af den amerikanske toldpolitik, har vi haft travlt på den gode måde. Vi har fastholdt et meget højt niveau på både anløb og gods. Containertrafikken er fortsat et vigtigt vækstområde for os, og vi kan konstatere, at vi i første halvår har udbygget kundebasen med flere rederier, der blandt andet har fokus på køle- og frysecontainere, siger administrerende direktør i Port of Aalborg, Kristian Thulesen Dahl, og fortsætter:









- En af de væsentligste årsager til det bedre regnskab er vækst i udlejningsforretningen, og det er til trods for, at vi faktisk har oplevet et mindre fald i udlejning af lagerfaciliteter som følge af omlægninger hos enkelte større kunder. Væksten er drevet af efterspørgslen på arealer og pladser særligt i forbindelse med vores jernbaneterminaler og kajer. Derfor er det en god nyhed, at vi nu er i mål med første etape af en ny såkaldt omniterminal, der skal give erhvervslivet endnu flere muligheder for attraktive arealer hos os.









Første etape af den nye omniterminal udgør 14.500 kvadratmeter og er så efterspurgt, at Port of Aalborg har sat gang i etape to. Terminalen har et samlet potentiale på over 50.000 kvadratmeter.









Første halvår har også budt på flere positive nyheder fra erhvervsparken, hvor nye virksomheder er kommet til, mens eksisterende har udvidet deres aktiviteter. Det gælder eksempelvis Kongsberg Maritime Denmark, der har udvidet sit lejemål i erhvervsparken, og energiselskabet Verdo, der har taget en ny 13.000 kvadratmeter stor produktions- og administrationsbygning i brug, der samler koncernens nordjyske aktiviteter.









Kajudvidelse baner vej for CO2-hub

I forsommeren indgik Port of Aalborg en 30-årig aftale med selskabet Norne om etablering af en ny CO2-modtagefacilitet på Østhavnen, der vil gøre Aalborg til et af Europas førende områder for CO2-håndtering. I denne forbindelse sætter havnens ledelse gang i en større kajudvidelse, der skal bane vejen for modtagefaciliteten. Udvidelsen omfatter i første omgang 500 meter ny kaj og et tilhørende nyt kajområde på 60.000 kvadratmeter.









- Kajudvidelsen er en nøgleforudsætning for at realisere CO2-modtagefaciliteten og giver os samtidig mulighed for at udvide erhvervsparken. Især med virksomheder inden for vindindustrien, som vi i forvejen har stort fokus på at servicere med både attraktive og skræddersyede arealer og ikke mindst udskibning af mange tonstunge elementer, siger Kristian Thulesen Dahl.









Port of Aalborg deltager desuden sammen med Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning i arbejdet for at blive udpeget som én af de statslige fem kommende industriparker. Beslutningen ventes i løbet af dette efterår, og en udnævnelse vil yderligere styrke Aalborgs position som vækstdriver for Nordjylland og som et centralt omdrejningspunkt i den grønne omstilling.

