Svensk transportvirksomhed har solgt sit danske datterselskab

Torsdag 11. september 2025 kl: 11:45

Overdragelsen af Best Transport ApS, der var det mindste af Best-koncernens selskaber, skete 1. september. Ifølge Best-koncernens ledelse er overdragelsen i tråd med Best Transports strategi om at koncentrere forretningen og fortsætte satsningen i Sverige og Norge.









Ejerskabet overtages af Henrik Purlund gennem hans selskab Purlund Holding ApS. Virksomheden i Danmark fortsætter med samme team, tjenester og forpligtelser, men under navnet Kurergruppen ApS.









Henrik Purlund, der har indgående kendskab til både virksomheden og branchen, grundlagde i 1998 Kurergruppen ApS, som svenske Best Transport senere overtog.









Best Transport ApS havde sidste år underskud på 3.367.680 kroner. mod et underskud på 3.796.257 kroner året før. Pr. 31. december 2024 var selskabet egenkapital på 3.527.967 kroner, mens balancen var på 7.406.699 kroner.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.