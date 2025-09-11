Banedanmark inviterer til broklap-montering

Torsdag 11. september 2025 kl: 13:38

Banedanmark inviterer alle nysgerrige borgere indenfor på byggepladsen ved Prinsholmvej i Nykøbing Falster, når næste vigtige led i Ringsted-Femern Banen fejres lørdag 20. september.









Her vi man kunne høre om arbejdet med at forberede ankomsten og monteringen af den 100 ton tunge broklap, som dagene op til er blevet sejlet ind.









- Det er en kæmpestor milepæl at få broklappen monteret. Broklappen er særlig, fordi den er født med præcise huller til kørestrømsmaster og bolte, som er støbt ind i konstruktionen, så den er klar til at bære den nye elektrificerede jernbane, siger Mette Koch Sonnenborg, der er projektchef i Banedanmark.









Den nye bro bygges sammen med den eksisterende bro, så den samlet består af fire vejbaner og to jernbanespor, når den er fuldført. Klapfunktionen bevares til glæde for bådsejladsen i området. Det nye dobbeltspor til jernbanen vil øge kapaciteten til Femern Bælt-tunnelen og binder Danmark tættere sammen med resten af Europa.









Banedanmark oplyser, at der vil være rundvisninger på byggepladsen, hvor besøgende kan røre ved de lokalt støbte broelementer, der ligger klar til montering, når broklappen er på plads. Der vil også være pølsevogn, aktiviteter for de mindste, og så vil der være en udsigtspost med kig til broen.









De 300 mest komplicerede meter

Opgraderingen af den eksisterende jernbanebro over Guldborg Sund er ifølge byggeleder i Banedanmark Hans Christian Lollike de 300 mest komplicerede meter af hele Ringsted-Femern Banens 120 kilometer lange strækning, som Banedanmark de seneste år har arbejdet på at opgradere.









- Det er de 300 mest komplicerede meter på hele opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, for vi har bygget en helt ny jernbanebro med klap ved siden af en eksisterende bro i drift. Det har krævet særlige løsninger, som for eksempel en såkaldt cofferdam - en midlertidig og tør arbejdsplads på bunden af sundet - på 300 kvadratmeter. Det er et rigtig fedt projekt at være på, og et projekt, jeg er meget stolt af, siger Hans Christian Lollike.









I forbindelse med montagen vil togtrafikken være lukket i fire dage fra 19.-22. september.





Lørdag 20. september kan man opleve:

Guidet rundvisning på byggepladsen - Mød medarbejderne på Ringsted-Femern-projektet

Udsigtspost til broklap - Se broklappen blive monteret live eller i en animation på din mobiltelefon

Børnenes byggeplads - Her er et område, hvor børn kan lege med vand, grave kanaler og bygge klapbroer

De store maskiner tæt på - Se de store maskiner, som bliver brugt i projektet

Pølsevognen - Den serverer mad og drikke under begivenheden





Fakta om den nye Kong Frederik IX’s Bro og broklappen:

Broen er 300 meter lang og forbinder Falster og Lolland med både jernbane og vejbane

Broen blev oprindeligt indviet i 1962. Senere blev jernbanen over broen indviet i 1963

Broen har 13 betonsektioner placeret på bropiller, der hver især består af to pæle på 180 centimeter i diameter

Den nye broklap er konstrueret i stål. Den er 31,6 meter lang, 8,2 meter bred, 5,1 meter høj og vejer 100 tons

Klapbroen muliggør at sejlbåde kan passere broen gennem Guldborg Sund

Banedanmark forventer, at klappen kan komme op i starten af det nye år, men indtil da vil broen være lukket for gennemsejling

Den nye bro skal have et styresystem, som skal bygges sammen med styresystemet på den eksisterende bro

Kørestrøm og signaler opføres, efter broen er færdigbygget, og sporene er klar

Det nye signalsystem (ETCS/ERTMS) er integreret i klapbroen efter fælleseuropæisk standard, så man kan køre på samme signalsystem på tværs af landegrænserne

Når den nye jernbaneforbindelse over Guldborg Sund er klar, bliver den en af de første elektrificerede jernbaneklapbroer i Danmark. Broen er et vigtigt led i en helt ny, klimavenlig forbindelse mellem Danmark og Europa, når Femern Bælt-tunnelen åbner

