BESTANDEN AF BATTERI-ELEKTRISKE LASTBILER OVER 16 TONS:
Ved udgangen af august var der registreret 639 batterielektriske lastbiler over 16 ton i Danmark. Det var 208 flere end efter samme måned sidste år
(Kilde: Biilstatistik.dk)
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Der er kommet 208 flere batterielektriske lastbiler på vejene
- Antallet af nyregistreringer er steget med 84
- Færre nye lastbiler kom ud at køre
- Lastbilbestanden følger årsudsvingningen på et højre niveau
- Flere unge er uden job og uddannelse i 68 kommuner
- Lastbilimportør får ny økonomidirektør
- Fire-hjulstrækker til krævende opgaver bliver opgraderet
- Fyrværkeri blev sendt som pakke
- - Det er både respektløst og uansvarligt
- Samråd om vejafgift er på Folketingets tv
- Et halvt ton nikotinposer var skjult i 16.000 dåser
- Vognmand i Holte havde sin nye bil på udstilling
Skriv din kommentar:
Der er kommet 208 flere batterielektriske lastbiler på vejene
Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:59Af: Jesper Christensen
Ved udgangen af august var der registreret 639 batterielektriske lastbiler over 16 ton i Danmark. Det var 208 flere end efter samme måned sidste år
Når tallene er så små, udløser de 208 batterielektriske lastbiler en fremgang på 48,3 procent.
Set ud af den samlede bestand af lastbiler på 35.001 udgjorde de batterielektriske lastbiler 1,8 procent ved udgangen af august i år.
På samme tid sidste år udgjorde de 431 batterielektriske lastbiler 1,2 procent af den samlede bestand på 34.692 lastbiler over 16 tons totalvægt.
Bestanden af batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt
August 2025
August 2024
Antal
Antal
Volvo Trucks
228
148
Mercedes-Benz
221
126
Scania
140
121
Dennis Eagle
29
29
MAN
12
3
Renault Trucks
5
2
DAF
4
2
I alt
639
431
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Der er kommet 208 flere batterielektriske lastbiler på vejene
- Antallet af nyregistreringer er steget med 84
- Færre nye lastbiler kom ud at køre
- Lastbilbestanden følger årsudsvingningen på et højre niveau
- Flere unge er uden job og uddannelse i 68 kommuner
- Lastbilimportør får ny økonomidirektør
- Fire-hjulstrækker til krævende opgaver bliver opgraderet
- Fyrværkeri blev sendt som pakke
- - Det er både respektløst og uansvarligt
- Samråd om vejafgift er på Folketingets tv
- Et halvt ton nikotinposer var skjult i 16.000 dåser
- Vognmand i Holte havde sin nye bil på udstilling
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!