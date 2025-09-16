Klik venligst



BESTANDEN AF BATTERI-ELEKTRISKE LASTBILER OVER 16 TONS:

Der er kommet 208 flere batterielektriske lastbiler på vejene

Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:59
Af: Jesper Christensen

Ved udgangen af august var der registreret 639 batterielektriske lastbiler over 16 ton i Danmark. Det var 208 flere end efter samme måned sidste år

Når tallene er så små, udløser de 208 batterielektriske lastbiler en fremgang på 48,3 procent. 


Set ud af den samlede bestand af lastbiler på 35.001 udgjorde de batterielektriske lastbiler 1,8 procent ved udgangen af august i år.


På samme tid sidste år udgjorde de 431 batterielektriske lastbiler 1,2 procent af den samlede bestand på 34.692 lastbiler over 16 tons totalvægt.


Bestanden af batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt


August 2025

August 2024


Antal

Antal

Volvo Trucks

228

148

Mercedes-Benz

221

126

Scania

140

121

Dennis Eagle

29

29

MAN

12

3

Renault Trucks

5

2

DAF

4

2

I alt

639

431

(Kilde: Biilstatistik.dk)


