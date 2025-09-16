Der er kommet 208 flere batterielektriske lastbiler på vejene

BESTANDEN AF BATTERI-ELEKTRISKE LASTBILER OVER 16 TONS:

Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:59

Når tallene er så små, udløser de 208 batterielektriske lastbiler en fremgang på 48,3 procent.









Set ud af den samlede bestand af lastbiler på 35.001 udgjorde de batterielektriske lastbiler 1,8 procent ved udgangen af august i år.









På samme tid sidste år udgjorde de 431 batterielektriske lastbiler 1,2 procent af den samlede bestand på 34.692 lastbiler over 16 tons totalvægt.





Bestanden af batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt

August 2025 August 2024

Antal Antal Volvo Trucks 228 148 Mercedes-Benz 221 126 Scania 140 121 Dennis Eagle 29 29 MAN 12 3 Renault Trucks 5 2 DAF 4 2 I alt 639 431

(Kilde: Biilstatistik.dk)

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.