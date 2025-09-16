Lastbilbestanden følger årsudsvingningen på et højre niveau

Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:07

Dermed er bestanden vokset med 0,89 procent på et år.









I forhold til august 2020 er bestanden vokset med 2.060, hvilket svarer ti en fremgang på 6,25 procent.









Da vi fandt tallene til denne artikel bemærkede vi, at Bilstatistik.dk's tal for juni og juli i år var justeret i forhold til vores tilsvarende artikel i august. Vi har ikke justeret tidligere artikler, men tallene i denne artikel er de seneste hentet 16. september.







Antal Januar – 2020 32.820 Februar 32.835 Marts 32.751 April 32.754 Maj 32.789 Juni 32.894 Juli 32.801 August 32.941 September 33.003 Oktober 32.970 November 32.933 December 32.866 Januar – 2021 32.904 Februar 32.930 Marts 33.211 April 33.458 Maj 33.598 Juni 33.760 Juli 33.682 August 33.795 September 33.861 Oktober 33.867 November 33.874 December 33.943 Januar – 2022 33.943 Februar 33.932 Marts 34.127 April 34.278 Maj 34.378 Juni 34.523 Juli 34.412 August 34.438 September 34.495 Oktober 34.442 November 34.288 December 34.285 Januar – 2023 34.169 Februar 34.091 Marts 34.273 April 34.315 Maj 34.378 Juni 34.522 Juli 34.406 August 34.552 September 34.513 Oktober 34.400 November 34.333 December 34.235 Januar – 2024 34.239 Februar 34.241 Marts 34.285 April 34.324 Maj 34.477 Juni 34.767 Juli 34.650 August 34.692 September 34.686 Oktober 34.611 November 34.564 December 34.510 Januar – 2025 34.489 Februar 34.517 Marts 34.539 April 34.706 Maj 34.828 Juni 35.216 Juli 34.949 August 35.001

(Kilde: Bilstatistik.dk)

