Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Lastbilbestanden følger årsudsvingningen på et højre niveau

Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:07
Af: Jesper Christensen

Lastbilbestanden følger årsudsvingningen på et højre niveau

Her på transportnyhederne.dk har vi siden januar 2000 løbende fulgt udviklingen i bestanden af lastbiler over 16 ton totalvægt. De seneste otte måneder har de månedlige udsving i bestanden lignet udsvingene de foregående år, men på et højere niveau. Hvor der i august sidste år var registreret 34.692 lastbiler i den tunge ende, var tallet i august i år på 35.001

Dermed er bestanden vokset med 0,89 procent på et år. 


I forhold til august 2020 er bestanden vokset med 2.060, hvilket svarer ti en fremgang på 6,25 procent.


Da vi fandt tallene til denne artikel bemærkede vi, at Bilstatistik.dk's tal for juni og juli i år var justeret i forhold til vores tilsvarende artikel i august. Vi har ikke justeret tidligere artikler, men tallene i denne artikel er de seneste hentet 16. september.



Antal

Januar – 2020

32.820

Februar

32.835

Marts

32.751

April

32.754

Maj

32.789

Juni

32.894

Juli

32.801

August

32.941

September

33.003

Oktober

32.970

November

32.933

December

32.866

Januar – 2021

32.904

Februar

32.930

Marts

33.211

April

33.458

Maj

33.598

Juni

33.760

Juli

33.682

August

33.795

September

33.861

Oktober

33.867

November

33.874

December

33.943

Januar – 2022

33.943

Februar

33.932

Marts

34.127

April

34.278

Maj

34.378

Juni

34.523

Juli

34.412

August

34.438

September

34.495

Oktober

34.442

November

34.288

December

34.285

Januar – 2023

34.169

Februar

34.091

Marts

34.273

April

34.315

Maj

34.378

Juni

34.522

Juli

34.406

August

34.552

September

34.513

Oktober

34.400

November

34.333

December

34.235

Januar – 2024

34.239

Februar

34.241

Marts

34.285

April

34.324

Maj

34.477

Juni

34.767

Juli

34.650

August

34.692

September

34.686

Oktober

34.611

November

34.564

December

34.510

Januar – 2025

34.489

Februar

34.517

Marts

34.539

April

34.706

Maj

34.828

Juni

35.216

Juli

34.949

August

35.001

                            (Kilde: Bilstatistik.dk)



Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Der er kommet 208 flere batterielektriske lastbiler på vejene
- Antallet af nyregistreringer er steget med 84
- Færre nye lastbiler kom ud at køre
- Lastbilbestanden følger årsudsvingningen på et højre niveau
- Flere unge er uden job og uddannelse i 68 kommuner
- Lastbilimportør får ny økonomidirektør
- Fire-hjulstrækker til krævende opgaver bliver opgraderet
- Fyrværkeri blev sendt som pakke
- - Det er både respektløst og uansvarligt
- Samråd om vejafgift er på Folketingets tv
- Et halvt ton nikotinposer var skjult i 16.000 dåser
- Vognmand i Holte havde sin nye bil på udstilling
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst