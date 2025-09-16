Lastbilbestanden følger årsudsvingningen på et højre niveau
Her på transportnyhederne.dk har vi siden januar 2000 løbende fulgt udviklingen i bestanden af lastbiler over 16 ton totalvægt. De seneste otte måneder har de månedlige udsving i bestanden lignet udsvingene de foregående år, men på et højere niveau. Hvor der i august sidste år var registreret 34.692 lastbiler i den tunge ende, var tallet i august i år på 35.001
Antal
Januar – 2020
32.820
Februar
32.835
Marts
32.751
April
32.754
Maj
32.789
Juni
32.894
Juli
32.801
August
32.941
September
33.003
Oktober
32.970
November
32.933
December
32.866
Januar – 2021
32.904
Februar
32.930
Marts
33.211
April
33.458
Maj
33.598
Juni
33.760
Juli
33.682
August
33.795
September
33.861
Oktober
33.867
November
33.874
December
33.943
Januar – 2022
33.943
Februar
33.932
Marts
34.127
April
34.278
Maj
34.378
Juni
34.523
Juli
34.412
August
34.438
September
34.495
Oktober
34.442
November
34.288
December
34.285
Januar – 2023
34.169
Februar
34.091
Marts
34.273
April
34.315
Maj
34.378
Juni
34.522
Juli
34.406
August
34.552
September
34.513
Oktober
34.400
November
34.333
December
34.235
Januar – 2024
34.239
Februar
34.241
Marts
34.285
April
34.324
Maj
34.477
Juni
34.767
Juli
34.650
August
34.692
September
34.686
Oktober
34.611
November
34.564
December
34.510
Januar – 2025
34.489
Februar
34.517
Marts
34.539
April
34.706
Maj
34.828
Juni
35.216
Juli
34.949
August
35.001
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Der er kommet 208 flere batterielektriske lastbiler på vejene
- Antallet af nyregistreringer er steget med 84
- Færre nye lastbiler kom ud at køre
- Lastbilbestanden følger årsudsvingningen på et højre niveau
- Flere unge er uden job og uddannelse i 68 kommuner
- Lastbilimportør får ny økonomidirektør
- Fire-hjulstrækker til krævende opgaver bliver opgraderet
- Fyrværkeri blev sendt som pakke
- - Det er både respektløst og uansvarligt
- Samråd om vejafgift er på Folketingets tv
- Et halvt ton nikotinposer var skjult i 16.000 dåser
- Vognmand i Holte havde sin nye bil på udstilling
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!