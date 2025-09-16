NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TON:
I løbet af årets første otte måneder er der blevet nyregistreret 3.173 lastbiler over 16 ton i Danmark. Der er 84 flere end i samme periode sidste år, hvor tallet var 3.089. Forskellen på 84 lastbiler svarer til en stigning på 2,7 procent
Som det fremgår af nedenstående tabel over markedsandele og faktiske registreringstal, har Volvo Trucks styrket sin position i forhold til sidste år. Ved udgangen af august havde Volvo Trucks en markedsandel på 37 procent mod 33,43 procent i august sidste år. Scania er gået en smule frem, mens de øvrige lastbilleverandører er gået tilbage.
Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:31Af: Jesper Christensen
I løbet af årets første otte måneder er der blevet nyregistreret 3.173 lastbiler over 16 ton i Danmark. Der er 84 flere end i samme periode sidste år, hvor tallet var 3.089. Forskellen på 84 lastbiler svarer til en stigning på 2,7 procent
Som det fremgår af nedenstående tabel over markedsandele og faktiske registreringstal, har Volvo Trucks styrket sin position i forhold til sidste år. Ved udgangen af august havde Volvo Trucks en markedsandel på 37 procent mod 33,43 procent i august sidste år. Scania er gået en smule frem, mens de øvrige lastbilleverandører er gået tilbage.
Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner
Mærke
Januar - august 2025
Januar - august 2024
Antal
Andel
Antal
Andel
Volvo Trucks
1.174
37,00 %
1.033
33,43 %
Scania
979
30,85 %
927
30,00 %
Mercedes-Benz
401
12,64 %
461
14,92 %
MAN
380
11,98 %
377
12,20 %
DAF
148
4,66 %
157
5,08 %
Renault Trucks
54
1,70 %
66
2,14 %
Iveco
37
1,17 %
52
1,68 %
BMC
-
-
2
0,06 %
Dennis Eagle
-
-
2
0,06 %
Ford Trucks
-
-
12
0,39 %
Rosenbauer
-
-
1
0,03 %
I alt
3.173
3.089
(Kilde: Biilstatistik.dk)
