NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TON:

Antallet af nyregistreringer er steget med 84

Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:31
Af: Jesper Christensen

I løbet af årets første otte måneder er der blevet nyregistreret 3.173 lastbiler over 16 ton i Danmark. Der er 84 flere end i samme periode sidste år, hvor tallet var 3.089. Forskellen på 84 lastbiler svarer til en stigning på 2,7 procent

Som det fremgår af nedenstående tabel over markedsandele og faktiske registreringstal, har Volvo Trucks styrket sin position i forhold til sidste år. Ved udgangen af august havde Volvo Trucks en markedsandel på 37 procent mod 33,43 procent i august sidste år. Scania er gået en smule frem, mens de øvrige lastbilleverandører er gået tilbage.


Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner

Mærke

Januar - august 2025

Januar - august 2024

Antal

Andel

Antal

Andel

Volvo Trucks

1.174

37,00 %

1.033

33,43 %

Scania

979

30,85 %

927

30,00 %

Mercedes-Benz

401

12,64 %

461

14,92 %

MAN

380

11,98 %

377

12,20 %

DAF 

148

4,66 %

157

5,08 %

Renault Trucks

54

1,70 %

66

2,14 %

Iveco

37

1,17 %

52

1,68 %

BMC

-

-

2

0,06 %

Dennis Eagle

-

-

2

0,06 %

Ford Trucks

-

-

12

0,39 %

Rosenbauer

-

-

1

0,03 %

I alt

3.173


3.089


(Kilde: Biilstatistik.dk)



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk.

