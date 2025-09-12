Lavere aktiviteter i Tyrkiet påvirkede godsmængderne hos rederikoncern
Fredag 12. september 2025 kl: 12:01Af: Redaktionen
I august endte det samlede antal lanemeter fragtet gods hos den danske rederi-koncern, DFDS, på 3,1 millioner, hvilket var 1,9 procent lavere end i august sidste år. DFDS kunne også notere færre passgerer med rederiets færger
På fragtområdet nåede de samlede mængder op på 3,1 millioner lanemeter i august i år - en tilbagegang på 1,9 procent i forhold til august 2024. Justeret for ruteændringer endte fragtmængderne 3,9 procent lavere. År-til-dato vækstraterne var henholdsvis 0,1 procent og -1,2 procent.
Fragtmængderne på DFDS' Nordsøruter faldt i august i forhold til august sidste år - hovedsageligt som følge af lavere aktivitet på ruter til Storbritannien. Middelhavsmængderne endte også på et lavere niveau end i 2024 på grund af en vis opbremsning i tyrkisk bilproduktion og indenlandsk efterspørgsel samt reduceret kapacitet på én rute.
Mængderne på Den Engelske Kanal var højere end i 2024 drevet af DFDS' nye Jersey-ruter. Østersømængderne var også højere end i 2024, mens mængderne på Gibraltar-strædet var på niveau med 2024.
I de seneste 12 måneder, 2025-24, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter med 2,5 procent fra 40,6 millioner i 2024-23 til % til 41,6 millioner i 2024-24. Justeret for ruteændringer var stigningen 1,9 procent.
På passagerområdet faldt antallet af passagerer i august 2025 justeret for ruteændringer med 3,3 procent til 911.000. Den justerede år-til-dato vækstrate var ved udgangen af august 3,8 procent. Højere passagervolumener på Østersøen blev opvejet af primært færre passagerer på Doverstrædet. Antallet af biler i august var 3,2 lavere lavere end i 2024 justeret for ruteændringer.
I de seneste tolv måneder, 2025-24, der det samlede antal passagerer gået ned med 10,1 procent 6,2 millioner i 2024-23 til 5,6 millioner i 2025-24: Justeret for ruteændringer var faldt vækstraten var med 3,0 procent.
De nævnte ruteændringer er:
- Salg af Oslo-Frederikshavn-København sidst i oktober 2025
- Tarifa-Tanger Ville på grund af exit fra ruten i begyndelsen af maj 2025
- Tilgang af Jersey-ruter fra slutningen af marts 2025
DFDS færgemængder
August
Seneste 12 måneder
Fragt
2023
2024
2025
Ændr.
2023
2024
2025
Ændr.
Lanemeter, '000
2,967
3,193
3,134
-1.9%
38,585
40,600
41,622
2.5%
Passager
2023
2024
2025
Ændr.
2023
2024
2025
Ændr.
Passagerer, '000
715
1,207
980
-18.8%
4,422
6,249
5,619
-10.1%
