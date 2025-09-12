Pulje skal bidrage til færre arbejdsulykker på transportområdet
Fredag 12. september 2025 kl: 10:55Af: Redaktionen
Transportbranchen ligger højt, når det gælder arbejdsulykker og nedslidning, hvilket koster millioner i sygefravær, erstatninger og tabt produktion - og gener for dem, der kommer ud for arbejdsulykker
For at vende udviklingen har BFA Transport (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø) afsat en pulje øremærkede midler, som giver transportvirksomheder adgang til professionel rådgivning og undervisning i arbejdsmiljø.
Da puljen er finansieret via virksomheders obligatoriske bidrag til arbejdsskadeforsikringen, er indsatsen på forhånd betalt af branchen - virksomhederne får nu mulighed for at få nytte af de midler, de indbetaler.
Puljen er tids- og beløbsbegrænset.
Følgende erhvervsskoler tilbyder kurserne:
- AMU Nordjylland
- Dekra
- JUUL Danmark
- Tradium
- UC Plus
Interesserede kan læse mere på BFA's web-side - klik her:
