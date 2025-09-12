Pulje skal bidrage til færre arbejdsulykker på transportområdet

Fredag 12. september 2025 kl: 10:55

For at vende udviklingen har BFA Transport (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø) afsat en pulje øremærkede midler, som giver transportvirksomheder adgang til professionel rådgivning og undervisning i arbejdsmiljø.









Da puljen er finansieret via virksomheders obligatoriske bidrag til arbejdsskadeforsikringen, er indsatsen på forhånd betalt af branchen - virksomhederne får nu mulighed for at få nytte af de midler, de indbetaler.









Puljen er tids- og beløbsbegrænset.









Følgende erhvervsskoler tilbyder kurserne:

AMU Nordjylland

Dekra

JUUL Danmark

Tradium

UC Plus





her: Interesserede kan læse mere på BFA's web-side - klik









