Britiske operatører kårer atter DAF til årets flådelastbil

Fredag 12. september 2025 kl: 11:12

Af: Redaktionen DAF Trucks New Generation DAF XF-trækkerserie er kåret til

Juryen bag Fleet Truck of the Year, som består af vognparkoperatører, fremhæver DAF XF-trækkerserie for dens udsyn, chaufførkomfort, konstruktionskvalitet og fremragende support.









Et af juryens medlemmer havde blandt andet noteret en syv-otte procent højere brændstofeffektivitet end tilsvarende biler fra konkurrerende leverandører.









Juryen for Fleet Truck of the Year roste DAF XF for dens enestående præstation i den virkelige verden og som særlig attraktiv for operatører. Juryen henviste til XF-modellens udsyn, det førerhus og konstruktion.









- XF kan fortsat sætte kryds i alle felterne, sagde et jurymedlem.









- Der er en grund til, at den er rygraden i så mange vognparker. Den er gennemført, praktisk og driftssikker, og chaufførerne ønsker rent faktisk at sidde i dem.









DAF selv fremhæver, at DAF's seneste køretøjer fra modelår 2025 tilbyder "...optimerede drivlinjer, aerodynamiske forbedringer og avancerede chaufførassistentsystemer, der bidrager til brancheførende kvalitet og effektivitet".









Med hensyn til eftersalgssupport fik DAF forhandlernetværket også særlig ros, herunder virksomhedens DAF ITS havariassistance, som bidrager til øget oppetid for kunderne.









- Vi er meget glade for igen at få titlen som "Fleet Truck of the Year" med vores New Generation XF", sagde Bart Bosmans, der er medlem af DAF's bestyrelse og ansvarlig for markedsføring og salg.









- Anerkendelse af XF modellens brændstofeffektivitet, chaufførappel og vores kundesupport underbygger alt, hvad vi har designet ind i denne lastbil. Den er designet i samarbejde med operatører og for operatører. Og denne vigtige "Fleet Truck of the Year"-pris bekræfter til fulde vores tilgang, påpegede han.









DAF Trucks' XF-lastbiler er også tidligere blevet kåret som Fleet Truck of the Year. Eksempelvis i 2022, 2019 og 2013.













