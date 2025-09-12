Varebiluddannelse kører ind hos kursusudbyder i Esbjerg
Fredag 12. september 2025 kl: 11:34Af: Redaktionen
Uddannelsesorganisationen Dekra har føjet endnu et kursus til sit katalog over uddannelser på transportområdet. Det er et varebilskursus med start i Esbjerg mandag 27. oktober
Varebilskurset er rettet mod chauffører, der kører varebiler op til 3.500 kg med gods for fremmed regning. Kurset giver deltagerne de lovpligtige kvalifikationer og sætter fokus på sikkerhed, regler og ansvar – alt sammen kompetencer, der er afgørende for at kunne arbejde professionelt som varebilschauffør.
Med tilføjelsen af varebilkurset tilbyder Dekra i Esbjerg syv forskellige AMU-kurser for mennesker, der søger beskæftigelse eller er beskæftiget på transportområdet.
Kursusudbuddet hos Dekra Esbjerg:
- Varebilskursus (fra 27. oktober)
- Gaffeltruckcertifikat (danske & engelske hold)
- Lastbilkørekort (kategori C)
- Hængerkørekort (kategori C/E)
- ADR - Farligt gods kursus
- EU-efteruddannelse for gods- og buschauffører
- Mobile kraner 8 - 30 tm
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Vognmand i Holte havde sin nye bil på udstilling
- En af transportbranchens vigtigste kampe er et opgør med administrativt bøvl og urimelige afgifter
- Renovationsselskab fik Transportens Lærepladspris 2025
- Arbejdsgiverformand fortsætter
- Lavere aktiviteter i Tyrkiet påvirkede godsmængderne hos rederikoncern
- Varebiluddannelse kører ind hos kursusudbyder i Esbjerg
- Fredag 12. september 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Britiske operatører kårer atter DAF til årets flådelastbil
- Pulje skal bidrage til færre arbejdsulykker på transportområdet
- 38-årig mand blev sigtet for tyveri af dieselolie
- Energiselskab byder på årets el-lastbil
- Svensk transportvirksomhed har solgt sit danske datterselskab
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!