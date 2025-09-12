Arbejdsgiverformand fortsætter

Fredag 12. september 2025 kl: 13:14

Af: Redaktionen Forklarende tekst - se nederst. (Foto: ATL - Transportens Arbejdsgivere)

Efter generalforsamlingen, der blev afholdt i Industriens Hus i København, konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Tofteng på formandsposten og Peter B. Jepsen som næstformand.









- Jeg er utrolig glad for den tillid mine bestyrelseskolleger har vist mig og ser frem til vores videre samarbejde om de mange vigtige opgaver, vi står foran, sagde Henrik Tofteng efter det første bestyrelsesmøde.









Ifølge formanden kommer opgaverne i den næste tid til at tælle både kendte mærkesager og nyere emner.









Det gælder indsatsen for at sikre arbejdskraft til branchen, kampen mod administrativt bøvl og byrder samt arbejdet med at sikre det bedst mulige aftryk ved fremtidige overenskomstforhandlinger til gavn for branchen.









Hen rik Tofteng pege på, at nyere emner som beredskab også vil komme i fokus.









- Under coronapandemien indså mange, hvor meget vejgodstransporten betyder for at samfundet hænger sammen i krisetider. Derfor er opbygningen af beredskabet også et af de emner, vi i ATL kommer til at følge nøje, påpegede han.









To nye ansigter

Årets generalforsamling markerede afsked med to medlemmer af bestyrelsen - Hanne Bødker (SCT A/S) og Flemming Werner Jensen (Sax-Trans A/S), der begge havde valgt ikke at genopstille.









I deres sted valgte generalforsamlingen Jesper Bundgaard Madsen, administrerende direktør i Vendelbo Spedition A/S, og Jesper Nørgaard, administrerende direktør i J. Nørgaard Pedersen A/S, som nye bestyrelsesmedlemmer.









ATL's bestyrelse efter årets generalforsamling:

Driftschef Henrik Tofteng, Marius Pedersen A/S, (formand)

Public affairs director, Peter Bjerregaard Jepsen, Danske Fragtmænd A/S, (næstformand)

Administrerende direktør Marc Jeel, Dantra A/S

Direktør Henrik Meldgaard, Meldgaard Holding A/S

Director Logistics Henrik Ringskær, SPF-Danmark A/S

Direktør Poul Henrik Schou, Poul Schou A/S

Direktør Lars Sørensen, Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S

Administrerende direktør Jesper Nørgaard, J. Nørgaard Pedersen A/S

Administrerende direktør Jesper Bundgaard Madsen, Vendelbo Spedition A/S









Lidt om Henrik Tofteng:

Henrik Tofteng har været medlem af ATL’s bestyrelse siden 2007 og blev valgt som formand første gang i 2022. Han er medlem af DI Transports godsudvalg og DI’s hovedbestyrelse, medlem af DA’s bestyrelse for DI, formand for Københavns Vognmandslaug og formand for TEC i Hvidovre.









Tekst til billedet øverst:





ATL’s bestyrelse efter årets generalforsamling: Forrest - Henrik Meldgaard, bestyrelsesformand Henrik Tofteng, næstformand Peter Bjerregaard Jepsen, Henrik Ringskær, Jesper Nørgaard. Bagerst: Marc Jeel, Jesper Bundgaard Madsen, Lars Sørensen, branchedirektør i ATL, Lars William Wesch. Poul Schou var ikke tilstede. (Foto: ATL - Transportens Arbejdsgivere)

