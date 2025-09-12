En af transportbranchens vigtigste kampe er et opgør med administrativt bøvl og urimelige afgifter

FORMAND FOR ARBEJDSGIVERORGANISATION:

Fredag 12. september 2025 kl: 13:59

En af de ting, som transporterhvervet ifølge ATL's formand skal kæmpe hårdest på at få ændret, er den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift, som blev indført ved årsskiftet.









ATL’s formand, Henrik Tofteng.

(Foto: ATL - Transportens Arbejdsgivere)

















- Km-afgiften er som forventet endt som en stor økonomisk byrde for branchen, men samtidig har den også vist sig som en stor tidsrøver. Tænk blot på de virksomheder, der inden nytår installerede vejafgiftbokse for så at finde ud af, at de kunne have sparet sig, da køretøjer til dagrenovation senere viste sig at kunne blive fritaget, sagde Henrik Tofteng på ATL's årsdag.









Samtidig fremhævede han bøderne, som mange virksomheder bøvler med, selvom de har handlet i god tro. Bøder, der ifølge ATL's formand er alt for høje og ofte virker til at være udskrevet i blinde uden skelen til små tekniske fejl og bagateller.









Selvom kilometer-afgiften efter ATL's mening er en klar ”ommer”, havde Henrik Tofteng også ros til den nuværende transportminister, Thomas Danielsen (V).









- Ros til Thomas Danielsen, der selv har kaldt til kamp mod bøvl og byrder, ligesom han har tilgodeset os ved at ændre kravene til køretøjers vægt og dimensioner. Håber det fortsætter, sagde han.









Kilometer-afgiften var ikke det eneste emne, som ATL-formanden fremhævde i sin sorte bog. Her stod der også, at branchen ifølge en analyse fra DI Transport, kan se frem mod en fordobling af de nuværende politisk bestemte omkostninger på grund af højere dieselafgift, nye CO2 fortrængningskrav og indførslen af EU’s nye CO2-kvotesystem.









- Idéen med afgifter er typisk, at de skal føre ændret handling med sig. Men i vores tilfælde rammer de fleste afgifter kun som ekstra skatter, da vi ikke kan gennemføre den grønne omstilling fra den ene dag til den næste. Vi vil kæmpe for at få en endnu større del af afgifterne ført tilbage til branchen, da den grønne omstilling kræver investeringer, ligesom drivmidler som biogas og biobrændstoffer burde opprioriteres, sagde Henrik Tofteng.









Medarbejdere fra ind- og udland

I sin beretning på torsdagens generalforsamling i ATL, kom formanden også ind på manglen på arbejdskraft.









- Mange virksomheder i branchen påtager sig allerede et kæmpe ansvar ved at tage lærlinge og dermed give de næste generationer et solidt fodfæste. Men jeg tror, vi kan gøre det endnu bedre og sammen opstille endnu mere ambitiøse mål på det område, påpegede Henrik Tofteng.









Samtidig glædede han sig over, at det med DI’s mellemkomst for nyligt er lykkedes at få en politisk aftale i hus i Folketinget om en ny certificeringsordning. En ordning, der vil gøre det muligt at ansætte eksempelvis chauffører og mekanikere fra 16 lande uden for EU.









- Det er et positivt skridt, men kan næppe stå alene. Vi vil derfor fortsætte indsatsen for at sikre den fornødne arbejdskraft, hvad enten den skal kommer fra ind- eller udland, siger Henrik Tofteng.





















