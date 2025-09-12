Vognmand i Holte havde sin nye bil på udstilling

Fredag 12. september 2025 kl: 15:17

Sawo's Distriktschef Stig Rasmussen (tv), vognmand Henrik Fjellerup og Volvo Trucks' salgskonsulent Alex Berg.

Lastbilen, der er en Volvo FH16 8x4 med sovekabine, bagrude og ekstra førerhus- og støjisolering, er blandt andet udstyret med følgende:

I-Shift gearkasse med overdrive

Volvo Dynamic Steering

Komfort førerhuspakke

Black Edition sort læder inklusiv dørpanel og rat

Udsynspakke ++

Informationssystem med navigation og Volvo Connect-abonnementer: Chaufførtider, Brændstof og Miljø, Positionering og MyTruck-app

Aluminiumsfælge Dura-Bright

I-See med GPS-oplysninger

I-Cruise Fartpilot

Work Remote - Multi-fjernbetjening





Opbyggervirksomheden Sawo's afdeling i Herlev har stået for at opbygge den fire-akselde lastbil med en HIAB X-HiPro 302 E-6 CD-kran med tilhørende grab og et Ultima 21SL.53-kroghejs.









Den fire-akslede Volvo FH16 65o, der er lakeret i virksomedens farver, er solgt og leveret af salgskonsulent Alex Berg fra Volvo Truck Center i Hillerød.





















