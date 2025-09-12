Vognmand i Holte havde sin nye bil på udstilling
Fredag 12. september 2025 kl: 15:17Af: Redaktionen
Vognmandsforretningen Fjellerup & Søn i Holte har fornyligt fået leveret en fire-akslet Volvo FH16 650 opbygget med kran/grab og kroghejs, som skal bruges til transportopgaver på hele Sjælland. En af de første opgaver, som den nye lastbil skulle løse, var at se flot ud på den nyligt afholdte Transport Expo i Taastrup
|
Lastbilen, der er en Volvo FH16 8x4 med sovekabine, bagrude og ekstra førerhus- og støjisolering, er blandt andet udstyret med følgende:
- I-Shift gearkasse med overdrive
- Volvo Dynamic Steering
- Komfort førerhuspakke
- Black Edition sort læder inklusiv dørpanel og rat
- Udsynspakke ++
- Informationssystem med navigation og Volvo Connect-abonnementer: Chaufførtider, Brændstof og Miljø, Positionering og MyTruck-app
- Aluminiumsfælge Dura-Bright
- I-See med GPS-oplysninger
- I-Cruise Fartpilot
- Work Remote - Multi-fjernbetjening
Opbyggervirksomheden Sawo's afdeling i Herlev har stået for at opbygge den fire-akselde lastbil med en HIAB X-HiPro 302 E-6 CD-kran med tilhørende grab og et Ultima 21SL.53-kroghejs.
Den fire-akslede Volvo FH16 65o, der er lakeret i virksomedens farver, er solgt og leveret af salgskonsulent Alex Berg fra Volvo Truck Center i Hillerød.
