Renovationsselskab fik Transportens Lærepladspris 2025

Fredag 12. september 2025 kl: 13:42

Af: Redaktionen Tekst til billedet - se nederst. (Foto: ATL - Transportens Arbejdsgivere)

ATL fremhæver Verdis A/S for virkelig at ville lærlingene og understreger det med et eksempel fra det seneste år, hvor en lærling havde mistet sin læreplads dagen før, han skulle begynde. Erhvervsskolen, hvor eleven var tilknyttet, kontaktede Verdis for at høre, om de kunne hjælpe. Kort efter mødte en kørselsleder fra virksomheden op og lærlingen kunne snart gå hjem med et tilbud om en ny læreplads.









Oveni har Verdis A/S gennem mange år arbejdet for at tiltrække unge til faget og har indgået stribevis af uddannelsesaftaler, ligesom virksomheden også ofte tager et ekstra ansvar og åbner døren for unge med udfordringer.









Derfor kunne en enig dommerkomité vælge, at Verdis A/S var værdig til at få Transportens Lærlingepris 2025, der torsdag blev uddelt i forbindelse med ATL’s årsdag i Industriens Hus i København.









Et stort skulderklap

Virksomhedens HR-direktør, Kasper Carstensen, understreger, at Verdis A/S er meget stolt over at få prisen.









- At tage lærlinge ind og hjælpe unge med at få fodfæste i branchen er en vigtig del af DNA’et i vores virksomhed. Derfor er det også fantastisk at blive påskønnet for indsatsen, siger Kasper Carstensen og fortsætter:









- ATL’s lærepladspris er et stort skulderklap til de mange ledere og medarbejdere hos os, der hver dag sørger for at vores lærlinge har det godt, lærer noget og tager næste skridt i deres uddannelse.









Forbillede for hele branchen

ATL’s formand, Henrik Tofteng, sendte også store roser til virksomheden.









- Veluddannede medarbejdere kan vi ikke få nok af i branchen, og derfor er det vigtigt, at vi har virksomheder som Verdis A/S, der tager opgaven med lærlinge meget seriøst, sider Henrik Tofteng og fortsætter:









- Virksomheden er et godt forbillede for os alle, ligesom de gennem deres indsats er med til at tale hele vores branche op.









I år var tredje gang, at ATL uddelte Transportens Lærepladspris. Verdis A/S var indstillet af Dekra Erhvervsskole.









Om Transportens Lærepladspris:

Transportens Lærepladspris gives til en respekteret og anerkendt virksomhed i branchen, der har taget særlige initiativer for at sikre gode rammer for et eller flere lærepladsforløb. Virksomheden skal være medlem af ATL og være godkendt som læreplads inden for chauffør-, værksted-, og/eller lager- og terminalområdet





Vinderen af prisen udpeges af en dommerkomité, der i år bestod af:

Stina Vrang Elias, direktør for Tænketanken Dea og Formand for Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Mads Haugbølle Behrendsen, Formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, EEO

Signe Tychsen Philips, vicedirektør, Arbejdsmiljø og Uddannelse, DI

Simon Neergaard-Holm, direktør for Skills Denmark









Lidt om Verdis A/S:

Verdis A/S affaldshåndtering til små, mellemstore og store virksomheder og kommuner

I Danmark har Verdis A/S en omsætning på godt 800 millioner kroner og beskæftiger godt 800 medarbejdere fordelt på 20 afdelinger

Verdis I Danmark er en del af nordiske Verdis Group, der beskæftiger omkring 1.800 medarbejdere









Tekst til billedet øverst:





Verdis A/S modtog Transportens Lærepladspris 2025 i forbindelse med ATL’s årsdag torsdag. Prisen blev modtaget af virksomhedens COO, Stefan Thirup-Bielefeldt og HR-direktør Kasper Carstensen - her flankeret af branchedirektør i ATL, Lars William Wesch og ATL-formand Henrik Tofteng. (Foto: ATL - Transportens Arbejdsgivere)





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.