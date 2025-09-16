Klik venligst



LASTBILER OVER 16 TON:

Færre nye lastbiler kom ud at køre

Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:20
Af: Jesper Christensen

I løbet af august blev der nyregistreret 251 nye lastbiler over 16 ton totalvægt i Danmark. Det var 24 færre end i august sidste år. De 100 af dem stod Scania for. Volvo Trucks stod for de 72, mens MAN og Mercedes-Benz stod for henholdsvis 34 og 32

De fire største leverandører af lastbiler til danske virksomheder stod dermed for 94,8 procent af de nyregistrerede lastbiler over 16 ton totalvægt i august. Det tilsvarende tal i august sidste år var 91,6 procent.


I nedenstående tabel kan man se markedsandele og faktiske registreringstal for de forskellige lastbilmærker.


Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner

Mærke

Juli 2025

Juli 2024

Antal

Andel

Antal

Andel

Scania

100

39,84 %

75

27,27 %

Volvo Trucks

72

28,69 %

67

24,36 %

MAN

34

13,55 %

58

21,09 %

Mercedes-Benz

32

12,75 %

52

18,91 %

Renault Trucks

6

2,39 %

8

2,91 %

DAF 

4

1,59 %

7

2,55 %

Iveco

3

1,20 %

7

2,55 %

Ford Trucks

-

-

1

0,36 %

I alt

251


275


(Kilde: Bilstatistik.dk)



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

