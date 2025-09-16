Færre nye lastbiler kom ud at køre

LASTBILER OVER 16 TON:

Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:20

De fire største leverandører af lastbiler til danske virksomheder stod dermed for 94,8 procent af de nyregistrerede lastbiler over 16 ton totalvægt i august. Det tilsvarende tal i august sidste år var 91,6 procent.









I nedenstående tabel kan man se markedsandele og faktiske registreringstal for de forskellige lastbilmærker.









Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner Mærke Juli 2025 Juli 2024 Antal Andel Antal Andel Scania 100 39,84 % 75 27,27 % Volvo Trucks 72 28,69 % 67 24,36 % MAN 34 13,55 % 58 21,09 % Mercedes-Benz 32 12,75 % 52 18,91 % Renault Trucks 6 2,39 % 8 2,91 % DAF 4 1,59 % 7 2,55 % Iveco 3 1,20 % 7 2,55 % Ford Trucks - - 1 0,36 % I alt 251

275



(Kilde: Bilstatistik.dk)

