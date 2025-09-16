LASTBILER OVER 16 TON:
Færre nye lastbiler kom ud at køre
Tirsdag 16. september 2025 kl: 13:20Af: Jesper Christensen
I løbet af august blev der nyregistreret 251 nye lastbiler over 16 ton totalvægt i Danmark. Det var 24 færre end i august sidste år. De 100 af dem stod Scania for. Volvo Trucks stod for de 72, mens MAN og Mercedes-Benz stod for henholdsvis 34 og 32
De fire største leverandører af lastbiler til danske virksomheder stod dermed for 94,8 procent af de nyregistrerede lastbiler over 16 ton totalvægt i august. Det tilsvarende tal i august sidste år var 91,6 procent.
I nedenstående tabel kan man se markedsandele og faktiske registreringstal for de forskellige lastbilmærker.
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
Juli 2025
Juli 2024
Antal
Andel
Antal
Andel
Scania
100
39,84 %
75
27,27 %
Volvo Trucks
72
28,69 %
67
24,36 %
MAN
34
13,55 %
58
21,09 %
Mercedes-Benz
32
12,75 %
52
18,91 %
Renault Trucks
6
2,39 %
8
2,91 %
DAF
4
1,59 %
7
2,55 %
Iveco
3
1,20 %
7
2,55 %
Ford Trucks
-
-
1
0,36 %
I alt
251
275
(Kilde: Bilstatistik.dk)
