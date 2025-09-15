Rejsekort har ændret på sin app
Mandag 15. september 2025 kl: 12:18Af: Redaktionen
Nu kan man selv bestemme, hvornår Rejsekort-appen må bruge ens placering
Selvom Rejsekort som app kun bruger ens placering - lokation - mellem check ind og check ud, har app'en hidtil krævet, at adgangen til lokation - telefonens stedbestemmelse - var sat til ‘Altid’. Nu kan man skifte til ‘Ved brug af appen’.
Ændring vil gøre det lidt enklere og forebygge irritation for brugere, der generelt bruger stedbestemmelses-funktionen ‘Ved brug af appen’.
Sådan kan man skifte til 'Ved brug af appen’:
- Åbn Indstillinger
- Tryk på Apps
- Find Rejsekort
- Tryk på Lokalitet
- Vælg ’Ved brug af appen’
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Nye batteritog til nordsjællandske spor kommer i udbud
- Rejsekort har ændret på sin app
- Lavere aktiviteter i Tyrkiet påvirkede godsmængderne hos rederikoncern
- Fredag 12. september 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Pulje skal bidrage til færre arbejdsulykker på transportområdet
- Banedanmark inviterer til broklap-montering
- Elektriske Flextrafik-biler får lynlade-muligheder i Køge og Nykøbing F
- Persontransportorganisation opfordrer til at have styr på nultolerance og dokumentation
- Passagerer i Nordjylland er tilfredse med chauffører og busser
- Højesteret ophævede beslaglæggelse af bil
- Borgmester peger endnu en gang på direkte togforbindelser mellem Nordvest- og Østdanmark
- Kommune vil gøre lokale bybusser gratis
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!