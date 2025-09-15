Et halvt ton nikotinposer var skjult i 16.000 dåser

Mandag 15. september 2025 kl: 10:30

Sagen er overdraget til Skattestyrelsen, som står for afgiftsafgørelsen og vurderer, om der skal foretages en politianmeldelse. Skattestyrelsen forventer, at nikotinafgiften i sagen udgør ca. 300.000 kroner. Dertil kan der komme en eventuel bøde til bagmændene.









Det store fund glæder skatteminister Rasmus Stoklund (S).









- 16.000 dåser og næsten et halvt ton nikotinposer. Det er vilde mængder, der er tale om, og det viser netop, hvorfor det er vigtigt, at vi har en god og effektiv toldkontrol. Samtidig er det et meget stort beløb, som der bliver forsøgt svindlet med, siger han og fortsætter:









- Vi ser lige nu en sand eksplosion i antallet af pakker, der kommer til Danmark, og særligt pakker fra tredjelande som for eksempel Kina. Det gør Toldstyrelsens arbejde vigtigere end nogensinde. Deres kontrol sikrer både, at der bliver betalt de rette afgifter til vores fælleskasse, og den medvirker samtidig til, at potentielt skadelige varer ikke når ud til danskerne - og i det her tilfælde rigtig mange unge, som benytter sig af nikotinposerne. Derfor undersøger jeg løbende, hvordan vi sikrer en effektiv toldkontrol.









Der er afgifter på tobaks- og nikotinprodukter i Danmark. Toldstyrelsen står for at føre kontrol med indførslen af tobaks- og nikotinprodukter fra ikke-EU-lande og gennemfører derudover stikprøvebaserede kontroller af pakker i fri omsætning i EU.









Skattestyrelsen er ansvarlig for at kontrollere tobaks- og nikotinprodukter inden for landets grænser i eksempelvis kiosker og butikker samt handel fra andre EU-lande.

