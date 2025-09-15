Samråd om vejafgift er på Folketingets tv

Mandag 15. september 2025 kl: 11:39

Samrådet, der er åbent for alle og finder sted på Christiansborg tirsdag 16. september mellem klokken 10.30 og 11.30, kan følges på Folketingets tv









Dagsordenen for samrådet er, at Transportudvalget har bedt ministeren forholde sig til de problemer udrulningen af vejafgiften har påført vognmandsbranchen og følgeerhverv i form af økonomiske byrder, bødekaos, tekniske fejl og en generel utilregnelig administration af kilometerafgiften. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kenneth Fredslund Petersen (DD).













