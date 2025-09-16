Fire-hjulstrækker til krævende opgaver bliver opgraderet

Tirsdag 16. september 2025 kl: 10:23

Volvo Trucks' FL-model er en kompakt og smidig mellemstor lastbil. Med det udgangspunkt lancerer Volvo Trucks nu en modificeret Volvo FL 4x4-lastbil, der er konstrueret til at operere på områder, hvor der er brug for at køre off-road. Volvo Trucks' FL-model er en kompakt og smidig mellemstor lastbil. Med det udgangspunkt lancerer Volvo Trucks nu en modificeret Volvo FL 4x4-lastbil, der er konstrueret til at operere på områder, hvor der er brug for at køre off-road.









- Vi kan se en klar tendens til en stigende efterspørgsel på denne type lastbil fra vores kunder, siger Jan Hjelmgren, der er chef for produktledelse hos Volvo Trucks.









Han fremhæver, at den nye Volvo FL 4x4 med kan køre uden for veje og hjulspor og under barske forhold.









- Det er en arbejdshest bygget med et klart formål, siger han.









Lidt om den nye Volvo FL 4x4:

Volvo FL 4x4 kommer med nye for- og bagaksler samt nye akseludvekslinger, der understøtter firehjulstrækket

Den opgraderede Volvo FL har et robust ydre, enkeltdæk og stor frihøjde, så den kan bruges på byggepladser og inden for redningstjeneste, brandvæsen, energi- og strømforsyning samt forsvarsapplikationer

Kabinevalgene til den nye lastbilmodel omfatter både en dagkabine til to personer og en mandskabskabine med plads til seks personer. Specifikt tilvalgsudstyr inkluderer spil, kølergrillbeskytter, forlygtebeskyttere og ekstra beskyttelse af overførselsgearkassen til ekstrem terrænkørsel

Volvo FL 4x4-modellen leveres med Volvo's 8-liters dieselmotor

Lastbilen kan bestilles gennem Volvos sædvanlige salgskanaler, og produktionen er planlagt ti at starte i november i år

