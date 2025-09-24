Entreprenør går i gang med at anlægge 430 meter kaj i Aarhus
Onsdag 24. september 2025 kl: 12:24Af: Redaktionen
I denne uge går arbejdet med at anlægge 430 meter kaj ved Omniterminalen på havnen i Aarhus i gang. Entreprenør-virksomheden MT Højgaard Danmark går i vandet og placerer de første stålplader til det, der ender med at blive til den nye kaj i Omniterminalen, hvor containerrederiet Mediterranean Shipping Company (MSC) vi etablere en ny containerterminal
Etablering af den nye kaj er godkendt af Trafikstyrelsen og er et af de sidste skridt på vejen mod at færdiggøre Omniterminalen - et arbejder, der har været undervejs i mange år.
- Det er lidt af en milepæl for os, at vi nu kan gå i gang med byggeriet af sidste etape af Omniterminalen. Kajanlægget er helt naturligt et afgørende element i at sikre endnu et attraktivt terminalområde på havnen, som jeg selvfølgelig glæder mig over, at vi allerede har lejet ud, siger Thomas Haber Borch, der er administrereden direktør i Aarhus Havn.
- Med planerne om en ny containerterminal giver vi plads til flere muligheder for erhvervslivet, styrker forsyningssikkerheden og ikke mindst skaber arbejdspladser til gavn for Aarhus og hele Danmark,
Hos Aarhus Havn gør man fremhæver man, at det kommende kajanlæg er designet på en ny måde, som betyder, at forbruget af beton mindskes uden, at det går ud over robustheden. På den måde reduceres byggeriets CO2-udledninger i forhold til traditionelt kajbyggeri.
Desuden bliver kajen bygget, så den er klar til at opsætte landstrømsanlæg til containerskibe med det samme, ligesom der er landstrømsanlæg på vej på den eksisterende containerterminal.
Arbejdet med at anlægge den 430 meter nye kaj med en vanddybde på 14 meter forventes afsluttet i slutningen af 2026.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Skibsfartens CO2-afgifter bør gå til at opbygge produktion af grønne brændstoffer i EU
- Entreprenør går i gang med at anlægge 430 meter kaj i Aarhus
- Ø-kommune får ny transportdirektør
- Færge fra 1907 bliver sendt til ophugning
- Kulturprojekt i gamle værftsbygninger på havnen i Ærøskøbing lukker
- Passagerne er fortsat ganske tilfredse med færgerne til og fra Bornholm
- Nye ruter og skjulemetoder afsløret i kokainrazziaer i Spanien
- Hurtigfærge mellem Aarhus og Samsø ligger stille de næste uger
- Havneselskab ved Øresund vinder krydstogtpris
- Lavere aktiviteter i Tyrkiet påvirkede godsmængderne hos rederikoncern
- Skærver og fast biobrændsel opvejede fald i import af fossile brændsler
- Den største havn ved Limfjorden skruer op for forventningerne
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!