Overgang fra diesel- til batteritog markeres med gratis kørsel

Onsdag 24. september 2025 kl: 10:50

Danmarks første batteritog overtager inden årets udgang kørslen på togstrækningen mellem Vemb og Thyborøn. Men det betyder også et farvel til de ikoniske Y-tog, der har kørt på Lemvigbanen i mere end 40 år. Banen er den eneste, der i dag kører med T-togene, som også har været i drift på eksempelvis Odder-banen, Hirtshalsbanen og Skagensbanen.

For at markere overgangen fra diesel- til batteritog, der både er en gevinst for klimaet og passagerne, inviterer Region Midtjylland, Lemvig Kommune, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner alle til at køre gratis på Lemvigbanen fra 1. oktober og året ud.









- Det her er en fin anledning til at tage afsked med de tog, der har kørt her i mange år, og samtidig opleve de nye batteritog. De kører uden udledning og markerer dermed et vigtigt skridt i en grønnere retning for transporten i hele området. Samtidig giver de en mere behagelig og lydsvag køreoplevelse. Og så passer det godt med, at det fra januar bliver muligt at bruge både Rejsekort og det nye Basiskort på strækningen, siger Bent B. Graversen (V), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.









Hos Lemvig Kommune peger udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget, Steffen Damsgaard (V) på, at Lemvigbanen er en livsnerve for lokalbefolkningen som kollektiv transportmulighed, der bruges af alle aldre.









- Lige fra skolebørn til seniorer, samt de mange gæster og turister, der besøger vores område og holder ferie. Derfor er det oplagt, at Lemvig Kommune bidrager til kampagnen, så forhåbentlig alle prøver batteritoget og vil bruge toget fremover. Region Midtjyllands indsats for omstilling til batteritog spiller godt sammen med Lemvig Kommunes ambitiøse klimaplaner, siger han videre.









Batteritog bliver løbende indsat på Lemvigbanen Siden det første batterielektriske tog kørte sin jomfrutur fra Vemb til Thyborøn mandag 14. juli, har Midtjyske Jernbaner arbejdet på at gøre klar til fuld drift med de nye batteritog, der udover Lemvigbanen også skal køre på strækningen mellem Holstebro og Skjern.









- I hele organisationen har vi haft rigtig travlt med at forberede os på at modtage vores nye batteritog. Vi har indtil videre fået leveret fire af vores i alt syv batteritog, og vi er godt i gang med at lære dem at kende. Vi har også en stor opgave i at uddanne vores lokomotivførere. Det er en helt ny verden for os – og for vores kunder. Vi glæder os utrolig meget til at komme i fuld drift. Det har været en lang, men også spændende og lærerig proces for os, siger bestyrelsesformand i Midtjyske Jernbaner, Arne Lægaard (V).









Når passagerne stiger ombord på Lemvigbanens tog fra 1. oktober, vil de møde både Y-tog og batteritog. Herefter vil flere og flere afgange blive kørt af batteritog i takt med, at lokomotivførerne bliver uddannet i at køre de nye tog, at de sidste tre batteritog bliver leveret, og at lade-anlæggene i henholdsvis Lemvig, Holstebro og Skjern bliver klar.









Midtjyske Jernbaner forventer, at alle batteritog er i drift inden årsskiftet. Det gælder både på strækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn og strækningen Holstebro-Skjern. - Vi er i fuld gang med den grønne omstilling af busserne, hvor 46 procent af turene bliver kørt af elbusser, når vi måler i køreplantimer. Letbanen i Aarhus kører på el, og snart kan vi tilbyde vores togkunder grøn kørsel med syv nye batteritog. Jeg håber, at den gratis kørsel giver rigtig mange en så god oplevelse i de nye batteritog, at de også vælger dem til fremadrettet, siger Midttrafiks direktør, Lars Berg.









Overgangen fra diesel- til batteritog betyder samtidigt et farvel til "de blå punkter" i Y-togene, som har været brugt til det fysiske Rejsekort.

Fra januar 2026 kan kunderne checke deres Rejsekort eller det nye Basiskort ind og ud på perronerne eller bruge en af de to app - Rejsekort eller Rejsebillet.









Basiskortet erstatter sammen med Rejsekort-appen det fysiske Rejsekort fra sommeren 2026.

