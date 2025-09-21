Mand er blevet tiltalt for bombetrussel på Kolding Havn

Søndag 21. september 2025 kl: 11:46

Den 49-årige, der var ansat på havnen, fik en anden medarbejder til at ringe til havnekontoret og meddele, at der var en bombe på havnen. Det resulterede i en omfattende udrykning af politi, brandvæsen og bomberydningsfolk samt evakuering og afspærring af området ved Kolding Havn.





Manden er blevet tiltalt for overtrædelse af Straffelovens paragraf 266 og paragraf 135.





