Mand er blevet tiltalt for bombetrussel på Kolding Havn
Søndag 21. september 2025 kl: 11:46Af: Redaktionen
En 49-årig mand er blevet tiltalt for at have indgivet en falsk bombetrussel på Kolding Havn onsdag 19. marts i år. Manden er blevet tiltalt for trusler og for ubegrundet at have forårsagt udrykning, da han 19. marts foregav, at der var placeret en bombe på Kolding Havn som led i en øvelse
Den 49-årige, der var ansat på havnen, fik en anden medarbejder til at ringe til havnekontoret og meddele, at der var en bombe på havnen. Det resulterede i en omfattende udrykning af politi, brandvæsen og bomberydningsfolk samt evakuering og afspærring af området ved Kolding Havn.
Manden er blevet tiltalt for overtrædelse af Straffelovens paragraf 266 og paragraf 135.
