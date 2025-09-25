Flådestyringssystem åbner for adgang til realtidsdata fra lastbiler og busser - uden eftermontering

Torsdag 25. september 2025 kl: 11:28

MAN-køretøjer, der er udstyret med fabriksmonteret telematik, kan forbindes direkte til Webfleet-platformen via RIO. Integrationen kræver ingen ekstra hardware, installation eller nedetid. Det betyder, at det er muligt at optimere ydeevnen på tværs af lastbil- og busflåder.









Hos Bridgestone peger Jan-Maarten de Vries, der er President for Fleet Management Solutions, på, at integrationen er en vigtig milepæl for Webfleet's OEM-connect-strategi.





- Nu hvor vi kan integrere med RIO, udvider vi fordelene ved vores platform tiltunge køretøjer og tilbyder problemfri, hardwarefri forbindelse. Dermed kan vi sætte ekstra fart på den digitale transformation af erhvervstransport, påpeger han.









Med denne integration får flådeejere adgang til omfattende funktionalitet, herunder realtidssporing, overvågning af tændingsstatus, kilometertællerlæsninger, brændstofniveau og -forbrug samt hastighedsdata, som understøtter sikrere og mere effektiv kørsel.









Funktionerne overføres direkte til Webfleet-platformen og giver smartere turplanlægning, forbedret førercoaching og bedre brændstoføkonomi - uden eftermontering eller nedetid.









Med integrationen mellem Webfleet og Rio har Bridgestone udbygget sit OEM-connect-program, som nu omfatter godt 20 bilproducenter.









OEM står for Original Equipment Manufacturer og betegner en producent, der leverer komponenter eller produkter til en anden virksomhed - eksempelvis en lastbil- eller busproducent, som derefter sælger komponenten eller produktet under sit eget navn.









- Det nye samarbejde afspejler vores fremtidssikrede tilgang til connected mobility, siger Jan-Maarten de Vries og fortsætter:









- OEM’er er centrale i næste fase af flådetelematik, og Webfleet er stolte af at gå forrest med skalerbare og brugsklare løsninger, der giver vores kunder mulighed for at forbedre ydeevne, sikkerhed og bæredygtighed.









Partnerskabet styrker også Webfleets rolle i at fremme brancheomspændende connectivity og datastrømlining. Som partner i Mobility DataSpace, der er en europæisk dataplatform, som muliggør sikker og suverændataudveksling på tværs af mobilitetssektoren, understøtter Webfleet arbejdet med at ensrette datastandarder blandt OEM’er.









Det hjælper igen flådeoperatører med at få adgang til ensartede køretøjsdata af høj kvalitet på tværs af flere producenter, hvilket accelererer den digitale transformation af erhvervstransport.









Om Webfleet:

Webfleet er Bridgestone's globale flådestyringsløsning

Systemet anvendes af over 50.000 virksomheder verden over til at forbedre flåde-effektivitet, støtte chauffører, øge sikkerheden, forblive compliant og arbejde mere bæredygtigt

Systemet blev lanceret i sin første udgave for godt 25 år siden





