Motorvejsbro ved Horsens blive revet ned i weekenden
Torsdag 25. september 2025 kl: 13:20Af: Redaktionen
Lørdag eftermiddag begynder Vejdirektoratets entreprenør at rive den gamle bro, der fører Østbirkvej over Motorvej E45 ved afkørsel 55 Horsens N ned. Broen skal rives ned som led i udbygningen af Motorvej E45 fra fire til seks spor mellem Vejle og Skanderborg
Arbejdet, der vil foregå frem til søndag morgen, betyder blandt andet, at motorvejen spærres i nordgående retning fra Horsens V - afkørsel 56a - til Ejer Bavnehøj - afkørsel 54. I sydgående retning spærres motorvejen fra Skanderborg S - afkørsel 53 - til Horsens V - afkørsel 56a. Trafikken vil bleve ledt ad andre veje.
Vejdirektoratet forventer, at motorvejen åbner for trafik igen søndag klokken 9, mens afkørslerne og den nye bro, der er blevet bygget som erstatning for den gamle bro, åbner en time senere.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Vognmand i Ishøj hentede ny citytrailer hjem fra Jylland
- Udenlandsk lastbilchauffør måtte slippe 1.500 kroner og bidrage til Offerfonden
- Motorvejsbro ved Horsens blive revet ned i weekenden
- Flådestyringssystem åbner for adgang til realtidsdata fra lastbiler og busser - uden eftermontering
- Vognmand i Vesthimmerland hentede sættevogn til sværlast i Hedensted
- Kinesisk lastbilproducent introducerer en 636 kWh-trækker i Europa
- Byggeplads ved tunnelbyggeri i København åbner porten for gæster
- Bilister får en efterspurgt service
- Én enkelt motorcykelbetjent skrev en klip-sag hvert niende minut på fynsk motorvej
- Uopmærksomhed rammer hele familien
- Fond donerer midler til efterskole for ordblinde
- System i lastbiler sikrer opmærksomheden yderligere
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!