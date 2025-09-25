Motorvejsbro ved Horsens blive revet ned i weekenden

Torsdag 25. september 2025 kl: 13:20

Arbejdet, der vil foregå frem til søndag morgen, betyder blandt andet, at motorvejen spærres i nordgående retning fra Horsens V - afkørsel 56a - til Ejer Bavnehøj - afkørsel 54. I sydgående retning spærres motorvejen fra Skanderborg S - afkørsel 53 - til Horsens V - afkørsel 56a. Trafikken vil bleve ledt ad andre veje.









Vejdirektoratet forventer, at motorvejen åbner for trafik igen søndag klokken 9, mens afkørslerne og den nye bro, der er blevet bygget som erstatning for den gamle bro, åbner en time senere.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.