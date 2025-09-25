Udenlandsk lastbilchauffør måtte slippe 1.500 kroner og bidrage til Offerfonden
Torsdag 25. september 2025 kl: 13:46Af: Redaktionen
Onsdag lidt før klokken 11 kørte en udenlandsk lastbil af færgen i Rødbyhavn. Lastbilens chauffør - en 45-årig mand - talte ifølge Sydsjællands og Lollandfalsters Politi tydeligvis i mobiltelefon, og det var ikke håndfrit
Derfor blev han standset ved indrejsekontrollen og sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen. Han fik en bøde på 1.500 kroner og skal derudover bidrage med 500 kroner til Offerfonden.
