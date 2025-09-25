Forbedringer gør Rejsekort-app'en nemmere at bruge for digitalt utrygge rejsende

Torsdag 25. september 2025 kl: 10:53

De nye tiltag er kommet til gennem Forum for digital inklusion på farten, hvor brugerorganisationer og trafikselskaber mødes fire gange om året. Det er input herfra, der har været afgørende for arbejdet.









Forbedringerne betyder, at de sidste kundegrupper, pensionister under 67 år samt børn og voksne med handicap, kan rejse til den rigtige pris med Rejsekort-app'en.









- Rejsekort-app'en er brugt mere end fire millioner gange i Midttrafik's område. Med de nye forbedringer kan alle vores kunder trygt lukke deres fysiske Rejsekort ned, få restbeløbet retur til deres NemKonto og begynde at bruge Rejsekort-app'en, siger Midttrafik's direktør, Lars Berg, der fortsætter:









- Det har mange efterspurgt. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde alle vores kunder en nem tilgang til bus, tog og letbane.









Fem konkrete forbedringer skabt i samarbejdet:

Tryg adgang med MitID: Den lavere pris for mennesker med handicap og pensionister under 67 år kan nu aktiveres med MitID, som brugerne har størst tillid til

Fra rabat til rettighed: Den lavere pris præsenteres ikke som en “rabat”, men som en berettiget pris. Kundetypen “Handicap” er flyttet fra rabatsektionen til brugerens profil, så det er en integreret rettighed

Ledsager-funktion: Mennesker med handicap kan på sigt lettere tage en ledsager med i app'en

Lavere pris automatisk: Den lavere pris kan aktiveres med det samme i app'en, hvis brugeren i dag har kundetypen Handicap eller pensionist under 67 år på det fysiske Rejsekort

Forbedret skærmlæser-oplevelse: Ordvalg og oplæsning er optimeret, fx fjernet unødvendig oplæsning af rejsetid.Til gavn for alle rejsende





Hos Midttrafik fremhæver man, at de forbedringer, der kommer fra arbejdet med digital inklusion, i sidste ende gavner hele brugergruppen. For eksempel har feedback fra organisationerne også ført til ændringer i navigation, sproglige formuleringer og vejledninger i app'en.









Fakta om Forum for digital inklusion på farten:

Etableret i 2023 af Rejsekort & Rejseplan A/S i samarbejde med trafikvirksomhederne

Deltagere: Blandt andet Danske Handicaporganisationer, Dansk Blindesamfund, Lev, Autismeforeningen, Ældre Sagen, Danske Seniorer, Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, KL og Døvblinde Danmark

Har siden opstarten afholdt ti heldagsmøder





Fakta om Rejsekort-app'en:

Introduceret i september 2024 - brugt på over 37 millioner rejser af 1,7 millioner brugere

Check ind med et swipe på telefonen og mulighed for automatisk check-ud

Lavere priser for børn, unge, pensionister under 67 og mennesker med handicap

App'en kan bruges i hele Danmark samt på Øresundstog til Malmö, Hyllie og Triangeln i Skåne og på buslinje 110 Sønderborg - Flensborg

Rejsekort-app'en kan ikke bruges på Bornholm





