Landbrugsvirksomhed hentede to nye fire-akslede tip-trailere i Hedensted
Fredag 26. september 2025 kl: 09:07Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret to nye fire-akslede Kel-Berg korn tip-trailere til landbrugsvirksomheden Ny Endrupholm A/S ved Bramming i det sydvestlige Jylland. De to nye tip-trailere er med automatisk rullepresenning monteret øverst på kassen, der har et rumindhold på 61,5 kubikmeter
Om de to nye Kel-Berg korn tip-trailere:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med liftfunktion, mens fjerde aksel både er med liftfunktion og selstyrende
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
- Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade
- Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest
- Kel-Berg værktøjskasse integreret i cyklistværn i venstre side
- Akseltrykmåler med skala i ton i venstre side
De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Ny Endrupholm A/S ved Bramming er en landbrugsvirksomhed med en svinebesætning på omkring 7.800 søer og en produktion på omkring 250.000 slagtesvin om året. Virksomheden driver omkring 2.100 hektar jord.
De to nye trailere skal blandt andet bruges til transport af korn.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
