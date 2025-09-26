Landbrugsvirksomhed hentede to nye fire-akslede tip-trailere i Hedensted

Fredag 26. september 2025 kl: 09:07

Om de to nye Kel-Berg korn tip-trailere:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med liftfunktion, mens fjerde aksel både er med liftfunktion og selstyrende

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse

Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest

Kel-Berg værktøjskasse integreret i cyklistværn i venstre side

Akseltrykmåler med skala i ton i venstre side





De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Ny Endrupholm A/S ved Bramming er en landbrugsvirksomhed med en svinebesætning på omkring 7.800 søer og en produktion på omkring 250.000 slagtesvin om året. Virksomheden driver omkring 2.100 hektar jord.









De to nye trailere skal blandt andet bruges til transport af korn.

