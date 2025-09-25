Droneaktivitet ved flere lufthavne udløser nationalt operationsberedskab

Torsdag 25. september 2025 kl: 20:25

Mandag aften var der mistænkelig droneaktivitet ved Københavns Lufthavn, og på den baggrund blev den nationale operative stab, NOST, aktiveret i informationsberedskab. Tirsdag og onsdag var flere myndigheder samlet til fysisk møde i NOST for at udveksle viden og koordinere på tværs af myndighederne.





Da der igen onsdag aften var droneaktivitet flere steder i Danmark, er NOST gået op til operationsberedskab. Det er myndighedernes fortsatte vurdering, at droneflyvningerne primært har til hensigt at skabe utryghed og forstyrre landets infrastruktur.









Torsdag morgen og igen tidlig torsdag eftermiddag har NOST været samlet til fysiske møder, ligesom der er planlagt flere NOST-møder resten af torsdagen. NOST vil i den kommende tid mødes jævnligt for at sikre tværgående samarbejde og løbende koordinering mellem myndighederne.





Som følge af de seneste dages hændelser har flere myndigheder øget både mandskab og overvågning ved samfundskritisk infrastruktur. Den nationale operative stab kan af sikkerhedshensyn ikke oplyse, hvor det er.









Sådan skal man gøre, hvis man observerer mistænkelig droneaktivitet:

Mange borgere henvender sig i disse dage til myndighederne med observationer om droneaktivitet. Hvis man som borger observerer ulovlig eller mistænkelig droneaktivitet, kan man hjælpe myndighederne ved at:

Dokumentere hændelsen grundigt, for eksempel ved at fotografere og filme aktiviteten med ens mobiltelefon. Undlad at zoome ind, så man kan placere dronen i landskabet eller området. Film gerne lange sekvenser





Ringe 114, hvor man blandt andet vil blive spurgt om:

Hvor og hvornår man har observeret dronen?

Hvordan så dronen ud?

Hvor stor dronen var

Om den havde vinger eller rotorer

Om der var lys på dronen - og hvilken farve

Om der var andre kendetegn

Om man er bekendt med, om der er lufthavne eller anden kritisk infrastruktur i nærheden?

Hvordan dronen fløj

Om man kunne se og eventuelt beskrive drone-piloten?





(Kilde: Rigspolitiet)

