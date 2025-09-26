Togpersonale bliver overfuset
Fredag 26. september 2025 kl: 08:34Af: Redaktionen
Selskabet GoCollective - tidligere Arriva - der står for omkring en fjerdedel af togdriften i Danmark, blev i sidste uge sendt ud på et sidespor af transportminister Thomas Danielsen (V), da selskabet gennem længere tid har haft problemer med at holde køreplanen - ikke blot på skinnerne, men også for planerne om, hvordan togdriften kunne blive stabil igen
Efter fyringen af GoCollective har selskabets medarbejdere i togene og i den tilhørende kundeservice modtaget hadefulde beskeder og beskeder med personlige angreb.
Det har fået GoCollective til at opfordre til, at man behandler selskabets medarbejdere med respekt.
På Facebook skriver GoCollective:
- Men vi må insistere på én ting: Tonen over for vores medarbejdere skal være ordentlig.
GoCollective understreger, at selskabets lokomotivførere og kundeservicepersonale i togene og på telefonerne møder på arbejde hver dag for at få driften til at hænge sammen. Det sker midt i en turbulent tid, de ikke selv har haft indflydelse på.
- De gør det med professionalisme, faglighed og en dyb ansvarsfølelse. Det fortjener respekt.
GoCollective er som virksomhed klar til at modtage kritik.
- Det hører med. Men hademails og beskeder med personlige angreb og skældsord rettet mod vores ansatte er langt over stregen. Den slags hjælper ingen - og skader kun. Så lad os holde fast i det, vi alle ønsker: At få den kollektive trafik til at fungere - og at behandle hinanden ordentligt på vejen dertil.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Togpersonale bliver overfuset
- Politiet har beslaglagt partybus
- Droneaktivitet ved flere lufthavne udløser nationalt operationsberedskab
- Motorvejsbro ved Horsens blive revet ned i weekenden
- Forbedringer gør Rejsekort-app'en nemmere at bruge for digitalt utrygge rejsende
- Flextrafikken bliver forbedret med flere knudepunkter
- Byggeplads ved tunnelbyggeri i København åbner porten for gæster
- Overgang fra diesel- til batteritog markeres med gratis kørsel
- Bilister får en efterspurgt service
- Én enkelt motorcykelbetjent skrev en klip-sag hvert niende minut på fynsk motorvej
- Uopmærksomhed rammer hele familien
- Salg af grund skal bidrage til udvikling i København
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!