Togpersonale bliver overfuset

Fredag 26. september 2025 kl: 08:34

Efter fyringen af GoCollective har selskabets medarbejdere i togene og i den tilhørende kundeservice modtaget hadefulde beskeder og beskeder med personlige angreb.









Det har fået GoCollective til at opfordre til, at man behandler selskabets medarbejdere med respekt.









På Facebook skriver GoCollective:





- Men vi må insistere på én ting: Tonen over for vores medarbejdere skal være ordentlig.









GoCollective understreger, at selskabets lokomotivførere og kundeservicepersonale i togene og på telefonerne møder på arbejde hver dag for at få driften til at hænge sammen. Det sker midt i en turbulent tid, de ikke selv har haft indflydelse på.









- De gør det med professionalisme, faglighed og en dyb ansvarsfølelse. Det fortjener respekt.









GoCollective er som virksomhed klar til at modtage kritik.









- Det hører med. Men hademails og beskeder med personlige angreb og skældsord rettet mod vores ansatte er langt over stregen. Den slags hjælper ingen - og skader kun. Så lad os holde fast i det, vi alle ønsker: At få den kollektive trafik til at fungere - og at behandle hinanden ordentligt på vejen dertil.





