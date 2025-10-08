Dansk opbyggervirksomhed med forsvarsaktiviter skal levere komponenter til luftforsvar

- Vi ser frem til at etablere et langsigtet, succesfuldt og positivt samarbejde med Rheinmetall, hvor vi i tæt dialog kan levere produkter af højeste kvalitet, siger Peter Jensby, der er administrerende direktør i HMK Bilcon.









For at imødekomme Rheinmetalls krav og understøtte fremtidig vækst investerer HMK Bilcon i en ny højsikret montagehal. Udvidelsen tilføjer 1.400 kvadratmeter til virksomhedens eksisterende 10.000 kvadratmeter overdækkede faciliteter i Gistrup. Det skal sikre, at alle sikkerheds- og kvalitetsstandarder kan overholdes samtidig med en effektiv produktion og rettidig levering.









Som leverandør til Rheinmetall er HMK Bilcon forpligtet til at opfylde høje standarder for produktkvalitet, projektstyring og pålidelig levering. Virksomheden har eksempelvis implementeret et ledelsessystem certificeret efter:

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 14001 - Miljøledelse

ISO 27001 - Informationssikkerhed (cybersikkerhed)





Arbejdet med bæredygtighed er ligeledes et centralt fokusområde for HMK Bilcon. Virksomheden har opnået en EcoVadis Bronze-rating, som afspejler viser virksomhedens engagement i ansvarlig praksis inden for miljø, arbejdsforhold og menneskerettigheder, etik samt bæredygtige indkøb.









- Vi er engagerede i at arbejde målrettet med bæredygtighed og har som ambition at opnå en højere rating inden for de næste seks måneder, siger Peter Jensby.









Lidt om HMK Bilcon :

HMK Bilcon har hovedkontor i Gistrup, Danmark og producerer specialiserede i kundetilpassede køretøjer og løsninger til forsvars-, energi- og sundhedssektoren









Lidt om Rheinmetall Air Defence AG:

Rheinmetall Air Defence AG, der har hovedsæde i Zürich i Schweiz, er en verdensledende producent af luftforsvarssystemer. Koncernen beskæftiger over 40.000 medarbejdere globalt og har en årlig omsætning på 9,8 milliarder euro. Rheinmetall er kendt for som en betroet global partner i forsvarssektoren.









