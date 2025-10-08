Midttrafik søger 300 hjælpere til at prøve nyt basiskortet

Onsdag 8. oktober 2025 kl: 11:19

Basiskortet er et fysisk kort, som næste år erstatter rejsekortet som plastikkort, og som man kan rejse med i hele Danmark fra 2026.









Midttrafik 300 personer, der vil hjælpe med at afprøve det nye Basiskort.









Midttrafik søger efter personer:

Der har brug for et alternativ til Rejsekort-appen - for eksempel hvis man ikke har en smartphone, føler sig digitalt utryg eller af andre årsager ikke kan eller vil at bruge en app, når man rejser

Der normalt rejser mindst 1-2 gange om ugen med de gule bybusser i Aarhus

Der kan bestille et Basiskort på en hjemmeside og tilknytte et betalingskort - eventuelt med hjælp fra pårørende

Der har lyst til at besvare et spørgeskema og eventuelt deltage i et interview om oplevelserne med Basiskortet





I prøveperioden er det ikke muligt at checke medrejsende eller ledsagere ind, betale med MobilePay, faktura eller kontanter. Man kan heller ikke overføre eventuelt rabattrin fra ens nuværende Rejsekort. Det vil man først kunne, når kortet bliver tilgængeligt for alle i 2026.









Som deltager i prøveperioden får man:

40 procent rabat på den normale voksenpris i prøveperioden

Basiskortet til 1 kr. (normalpris 50 kr.)

God tid til at afprøve og lære det nye Basiskort at kende, inden det fysiske Rejsekort udfases i 2026

Mulighed for at give Midttrafik feedback på Basiskortet, inden det bliver tilgængeligt for alle i 2026



her: Interesserede kan melde sig til via dette link - klik

