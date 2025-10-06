Fragtmand i Aarhus har fået en elektrisk trækker
Mandag 6. oktober 2025 kl: 11:42Af: Redaktionen
Volvo Truck Center i Aarhus har leveret en ny to-akslet Volvo FM Electric-trækker til fragtmand Leif Hansen A/S. Den nye batteri-elektriske Volvo FM-trækker har seks batteripakker med en samlet kapacitet på 540 kwh
Den nye elektriske trækker har en drivline med tre el-motorer med en samlet effekt på 490 kW, hvilket svarer til 666 hk.
Den er opbygget med et FM Globetrotter-førerhus, som med sin lavere indstigning letter dagligdagen for chaufføren, der har mange på- og aflæsninger i løbet af en arbejdsdag.
Leif Hansen A/S blev grundlagt af vognmand Leif Hansen og ejes i dag af Lasse Hansen.
