Vognmand fra Tølløse har fået ny trækker til store og tunge opgaver
Tirsdag 7. oktober 2025 kl: 12:53Af: Redaktionen
Fredag i sidste uge leverede Volvo Truck Center i Holbæk en ny fire-akslet Volvo FH750-trækker opbygget med en 165-tm-kran til vognmandsfirmaet Jesper Thygesen A/S, der har hjemsted i Tølløse mellem Holbæk og Ringsted
Den nye Volvo FH750 er fra fabrikken leveret med Globetrotter-førerhus med New York-indretning, I-shift-gearkasse, fuld luftaffjedring for og bag, to krybegear, Work remote, Volvo Dynamisk Styring og hjørnekamera.
Den fire-akslede trækker er efterfølgende opbygget med en Palfinger 165 tm-kran hos Give Kranservice. FJ Lastvagnar i Hasslarp har monteret rustfri skabe og alu-afdækniger, mens AUMA i Frederikssund har stået for lakeringen. Den sidste klargøring er udført af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center i Holbæk.
Jesper Thygesen A/S kører maskintransport og særtransport/specialtransport, primært for entreprenør-, skovbrugs-, landbrugs- nedrivnings- og recyclingbranchen.
Chauffør på bilen, der er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk, er Jesper Thygesens søn, Mikkel Thygesen.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Svineeksportør er blevet meldt til politiet for dokumentfalsk
- Vognmand fra Tølløse har fået ny trækker til store og tunge opgaver
- Politiet anholdt tre mænd
- Dansk-baseret transport- og speditionsfirma køber luft- og søfragtaktiviteter i Polen og Tyskland
- Tyrkisk 9-tons lastbil er opbygget som stilladsbil
- Salgskonsulent bliver Solutions Sales Manager
- Grise fra Danmark kommer ud på længere transporter en angivet
- Ny containerterminal i Fredericia blev indviet i weekenden
- Transportfirma i Kolding bliver en del af større koncern
- Solpaneler på lastbiler skal reducere brændstofforbruget
- Fragtmand i Aarhus har fået en elektrisk trækker
- Vognmand i Toftlund er gået konkurs
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!