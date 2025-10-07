Vognmand fra Tølløse har fået ny trækker til store og tunge opgaver

Tirsdag 7. oktober 2025 kl: 12:53

Den nye Volvo FH750 er fra fabrikken leveret med Globetrotter-førerhus med New York-indretning, I-shift-gearkasse, fuld luftaffjedring for og bag, to krybegear, Work remote, Volvo Dynamisk Styring og hjørnekamera.





Den fire-akslede trækker er efterfølgende opbygget med en Palfinger 165 tm-kran hos Give Kranservice. FJ Lastvagnar i Hasslarp har monteret rustfri skabe og alu-afdækniger, mens AUMA i Frederikssund har stået for lakeringen. Den sidste klargøring er udført af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center i Holbæk.









Jesper Thygesen A/S kører maskintransport og særtransport/specialtransport, primært for entreprenør-, skovbrugs-, landbrugs- nedrivnings- og recyclingbranchen.





Chauffør på bilen, der er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk, er Jesper Thygesens søn, Mikkel Thygesen.





