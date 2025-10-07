Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Vognmand fra Tølløse har fået ny trækker til store og tunge opgaver

Tirsdag 7. oktober 2025 kl: 12:53
Af: Redaktionen

Vognmand fra Tølløse har fået ny trækker til store og tunge opgaver

Fredag i sidste uge leverede Volvo Truck Center i Holbæk en ny fire-akslet Volvo FH750-trækker opbygget med en 165-tm-kran til vognmandsfirmaet Jesper Thygesen A/S, der har hjemsted i Tølløse mellem Holbæk og Ringsted


Den nye Volvo FH750 er fra fabrikken leveret med Globetrotter-førerhus med New York-indretning, I-shift-gearkasse, fuld luftaffjedring for og bag, to krybegear, Work remote, Volvo Dynamisk Styring og hjørnekamera.

 
Den fire-akslede trækker er efterfølgende opbygget med en Palfinger 165 tm-kran hos Give Kranservice. FJ Lastvagnar i Hasslarp har monteret rustfri skabe og alu-afdækniger, mens AUMA i Frederikssund har stået for lakeringen. Den sidste klargøring er udført af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center i Holbæk.


Jesper Thygesen A/S kører maskintransport og særtransport/specialtransport, primært for entreprenør-, skovbrugs-, landbrugs- nedrivnings- og recyclingbranchen.

 
Chauffør på bilen, der er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk, er Jesper Thygesens søn, Mikkel Thygesen.




Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Svineeksportør er blevet meldt til politiet for dokumentfalsk
- Vognmand fra Tølløse har fået ny trækker til store og tunge opgaver
- Politiet anholdt tre mænd
- Dansk-baseret transport- og speditionsfirma køber luft- og søfragtaktiviteter i Polen og Tyskland
- Tyrkisk 9-tons lastbil er opbygget som stilladsbil
- Salgskonsulent bliver Solutions Sales Manager
- Grise fra Danmark kommer ud på længere transporter en angivet
- Ny containerterminal i Fredericia blev indviet i weekenden
- Transportfirma i Kolding bliver en del af større koncern
- Solpaneler på lastbiler skal reducere brændstofforbruget
- Fragtmand i Aarhus har fået en elektrisk trækker
- Vognmand i Toftlund er gået konkurs
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst