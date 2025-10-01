|
- Region udbygger den regionale bus- og banebetjening
- Elektriske lastbiler fra Vestsverige runder 250 millioner kilometer
- Dansk rederi sælger 23 år gammelt skib og indsætter et lidt større på Middelhavnsrute
- Stort færgerederi køber Østersøens nordligste færgerute med CO2-neutral drift
- Prisen for udlandsbreve falder til 46 kroner
- Flytteforretning på Fyn er endt i Skifteretten
- Transportvirksomhed på Djursland er gået konkurs
- Speditør i Glostrup er endt i skifteretten
- Sættevognstog har 130 kvadratmeter behandlingsplads
- Dansk produceret brint er kørt til Tyskland med tankvogn
- Lufthavn i Karup har fået ny bestyrelse med færre medlemmer
- Produktchef kommer fra lastvognsværksted i Odense