Motor med stop/start-funktion kan reducere brændstofforbrug og CO2-udledning under kørsel

Onsdag 5. november 2025 kl: 08:00

Den seneste teknologiske tilføjelse i Volvo Trucks arbejde med at opnå brændstofbesparelser er udviklet internt hos Volvo Trucks og er baseret på lastbilproducentens eksisterende I-See- og I-Roll-teknologier. Den nye stop/start-motorfunktion overvåger løbende vejdata og informationer om vejkurver og stopper motoren midlertidigt, når det registrer, at det går ned ad bakke. Når motoren er slukket under kørsel, er brændstofforbruget lig nul, og der vil derfor ikke være nogen CO2-udledning.









- Vores ingeniører har gjort det igen - udviklet en ny motorteknologi, der bidrager til at gøre lastbiltransport endnu mere brændstofeffektiv, siger Jan Hjelmgren, der er chef for produktudvikling hos Volvo Trucks.









- Som en del af vores strategi for at reducere CO2 udledningen vil vi fortsætte vores udviklingsarbejde for at gøre vores forbrændingsmotorer endnu bedre og reducere vores miljøpåvirkning endnu mere, siger han videre.









Den nye motorstop/start-funktion aktiveres ved hastigheder over 60 km/t. Afhængigt af forhold som topografi og omgivende temperatur vil den nye I-Roll med motorstop/start være i stand til at reducere brændstofforbruget og CO2-udledningen med op til én procent ud over de allerede opnåede reduktioner.









Den nye funktion vil blive tilbudt på Volvo FH- og FH Aero-modellerne med 13-liters dieselmotor, og kunder kan bestille den fra november i år.





Volvo Trucks' strategi for at reducere CO2-udledningen omfatter forbrændingsmotorer drevet af vedvarende brændstoffer samt batterielektriske og brændselscelleelektriske lastbiler.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.