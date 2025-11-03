Organiseringen af den kollektive trafik er tema på gå-hjem-møde
Mandag 3. november 2025 kl: 11:53Af: Redaktionen
Transportøkonomisk Forening, TØF, inviterer til et gå-hjem-møde om organiseringen af den kollektive trafik torsdag 6. november hos Danske Regioner på Dampfærgevej i København
Mødet har fokus på, hvordan den kollektive trafik skal organiseres i fremtiden, og lægger op til debat.
Arrangementet indledes af:
- Helga Theil Thomsen, formand for Ekspertudvalget om Kollektiv Mobilitet, som præsenterer udvalgets anbefalinger og de modeller og overvejelser, der ligger bag
Derefter følger to oplæg:
- Maria Wass-Danielsen (Urban Creators og medlem af ekspertudvalget), som stiller skarpt på trafikselskabernes mulige rolle i nye organisatoriske strukturer og som forandringsaktører
- Otto Anker Nielsen (DTU), der med et kritisk – men kærligt – blik belyser udfordringerne ved den nuværende organisering
Som afslutning er der debat med de tre oplægsholdere samt Morten Brønnum (Danske Regioner) og Henrik Haue (KL).
Organiseringen af den kollektive trafik:
- Dato: Torsdag d. 6. november 2025
- Tid: kl. 15.00-17.00
- Sted: Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø
Interesserede kan læse mere og tilmelde sig her:
