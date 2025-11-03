Organiseringen af den kollektive trafik er tema på gå-hjem-møde

Mandag 3. november 2025 kl: 11:53

Mødet har fokus på, hvordan den kollektive trafik skal organiseres i fremtiden, og lægger op til debat.









Arrangementet indledes af:

Helga Theil Thomsen, formand for Ekspertudvalget om Kollektiv Mobilitet, som præsenterer udvalgets anbefalinger og de modeller og overvejelser, der ligger bag





Derefter følger to oplæg:

Maria Wass-Danielsen (Urban Creators og medlem af ekspertudvalget), som stiller skarpt på trafikselskabernes mulige rolle i nye organisatoriske strukturer og som forandringsaktører Otto Anker Nielsen (DTU), der med et kritisk – men kærligt – blik belyser udfordringerne ved den nuværende organisering





Som afslutning er der debat med de tre oplægsholdere samt Morten Brønnum (Danske Regioner) og Henrik Haue (KL).









Organiseringen af den kollektive trafik:

Dato: Torsdag d. 6. november 2025

Tid: kl. 15.00-17.00

Sted: Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø





her: Interesserede kan læse mere og tilmelde sig

















