Grænseoverskridende pakketransport er blevet elektrisk
Torsdag 30. oktober 2025 kl: 10:26Af: Redaktionen
Den norskejede transportkoncern, Posten Bring, har sat den første grænseoverskridende el-lastbil i drift mellem Danmark og Sverige
Lastbilen er en Mercedes eActros 600 med en rækkevidde på 500 kilometer. Den 25 meter lange lastbil har plads til 51 paller, hvilket er 18 paller mere end en konventionel lastbil. Det betyder, at Bring kan transportere flere pakker og mere gods i én bil sammenlignet med tidligere og dermed reducere udledningen af CO2.
- El-lastbilen markerer et vigtigt skridt i arbejdet med at mindske vores klimaaftryk gennem hele logistikkæden – også den, der går på tværs af landegrænser. Den tunge trafik er den allersværeste at omstille, men det er også den del, der står for de største udledninger, siger Steffan Møbius, der er ansvarlig for Bring's linietrafik.
Den eldrevne lastbil kører på ruten mellem Brings terminaler i Taulov ved Fredericia og Jönköping mellem Göteborg og Stockholm.
- Dette er vores første grænseoverskridende el-lastbil i koncernen og markerer, at vi nu tager det næste skridt i elektrificeringen af vores vognpark, siger Steffan Møbius.
Som det fremgår af billedet er det transportvirksomheden Thygesen Transport med hovedsæde i Vejle, der kører for Bring, der er blevet elektrisk.
