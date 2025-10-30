Trailer med gående gulv skal køre hos vognmand i Vestjylland

Torsdag 30. oktober 2025 kl: 13:49

Om den nye Knapen-trailer:





Chassis-opbygning:

Opbygget på et selvbærende stålchassis

Kongeboltkonstruktionen er udført i svær/stabil stålprofil

Aluminiums-hjælperamme i den selvbærende konstruktion for at opnå mindre egenvægt og større volumen

Klapbar cyklistværn begge sider

Plastværktøjskasse i venstre side foran aksler samt tre meter stige og stop-klodser

Eloxeret chassis uden efterlakering

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel kan hæves, mens fjerde aksel er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Siderne er udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendigt

Special overkantsprofil med løbeskinne for aluminiums skillevæg meden frigang over bund på ca. 100 mm

Cargo Floor CF 500 SL2 bundsystem med 10 mm alu-bundbrædder i glat udgave med CF betjening

Bagdøre i alu-profiler

Tre-trins stige under bagdøre

Mandskabslem i fronten i venstre side i kørselsretningen

Presenningsdug for bunden - ruller fra bagenden

Den nye Walkingfloor-trailer, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





