Trailer med gående gulv skal køre hos vognmand i Vestjylland
Torsdag 30. oktober 2025 kl: 13:49Af: Redaktionen
PLR Transport ApS, der har hjemsted i Outrup nordvest for Varde, har fornyligt haft en sættevogstrækker i Hedensted for at hente en ny fire-akslet Knapen-trailer med Walkingfloor og automatisk rullepresenning over kassen, der kan rumme 90,6 kubikmeter
Om den nye Knapen-trailer:
Chassis-opbygning:
- Opbygget på et selvbærende stålchassis
- Kongeboltkonstruktionen er udført i svær/stabil stålprofil
- Aluminiums-hjælperamme i den selvbærende konstruktion for at opnå mindre egenvægt og større volumen
- Klapbar cyklistværn begge sider
- Plastværktøjskasse i venstre side foran aksler samt tre meter stige og stop-klodser
- Eloxeret chassis uden efterlakering
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel kan hæves, mens fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Siderne er udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendigt
- Special overkantsprofil med løbeskinne for aluminiums skillevæg meden frigang over bund på ca. 100 mm
- Cargo Floor CF 500 SL2 bundsystem med 10 mm alu-bundbrædder i glat udgave med CF betjening
- Bagdøre i alu-profiler
- Tre-trins stige under bagdøre
- Mandskabslem i fronten i venstre side i kørselsretningen
- Presenningsdug for bunden - ruller fra bagenden
Den nye Walkingfloor-trailer, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
