Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Trailer med gående gulv skal køre hos vognmand i Vestjylland

Torsdag 30. oktober 2025 kl: 13:49
Af: Redaktionen

Trailer med gående gulv skal køre hos vognmand i Vestjylland

PLR Transport ApS, der har hjemsted i Outrup nordvest for Varde, har fornyligt haft en sættevogstrækker i Hedensted for at hente en ny fire-akslet Knapen-trailer med Walkingfloor og automatisk rullepresenning over kassen, der kan rumme 90,6 kubikmeter


Om den nye Knapen-trailer: 

Chassis-opbygning:
  • Opbygget på et selvbærende stålchassis
  • Kongeboltkonstruktionen er udført i svær/stabil stålprofil
  • Aluminiums-hjælperamme i den selvbærende konstruktion for at opnå mindre egenvægt og større volumen
  • Klapbar cyklistværn begge sider
  • Plastværktøjskasse i venstre side foran aksler samt tre meter stige og stop-klodser
  • Eloxeret chassis uden efterlakering
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel kan hæves, mens fjerde aksel er selvstyrende 

Kasse-opbygning:
  • Siderne er udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendigt
  • Special overkantsprofil med løbeskinne for aluminiums skillevæg meden frigang over bund på ca. 100 mm
  • Cargo Floor CF 500 SL2 bundsystem med 10 mm alu-bundbrædder i glat udgave med CF betjening
  • Bagdøre i alu-profiler 
  • Tre-trins stige under bagdøre
  • Mandskabslem i fronten i venstre side i kørselsretningen
  • Presenningsdug for bunden - ruller fra bagenden
 
Den nye Walkingfloor-trailer, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Truckcenter i Aalborg har fået ny værkstedschef
- Trailer med gående gulv skal køre hos vognmand i Vestjylland
- Hillerød har fået et offentligt tilgængeligt ladeanlæg for tunge køretøjer
- Veje i Jylland skal opdateres til vindmølletransporter
- Vognmand ved Roskilde valgte Volvo
- Grænseoverskridende pakketransport er blevet elektrisk
- Nyregistreringerne er gået frem med 12,5 procent
- Staten eksproprierer Halsskov Færgehavn
- Fire-akslet tip-trailer er bygget til asfalttransport
- Brandekoncern udvider med hollandske trailere til tunge transport
- Alle typer trafik på Øresundsbron kørte frem
- Maskinstation på Vestsjælland var i Østjylland for at hente ny tiptrailer med rullepresenning
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst