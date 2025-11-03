Dækproducent ruller ud med 25 procent mindre modstand
Mandag 3. november 2025 kl: 10:39Af: Redaktionen
Continental Dæk havde inviteret Magasinet Bus til præsentationen af sine nye dæk, Conti Urban HA 5 NXT. NXT står, som det næsten kan tydes, for NEXT generation
Præsentationen foregik under perfekte rammer for dæk - nemlig i museet, Autoworld i Bruxelles. Her findes en enestående samling af biler - fra de mindste køretøjer, som gjorde bilen til hvermandseje, til de ypperste af kongelige og præsidentielle biler op gennem historien
Og hvad var det så, den Continental ville tilbyde og vise frem på Busworld-messen i samme uge.
Det fortæller vi mere om i Magasinet Bus 10 - 2025, der frit kan hentes her:
