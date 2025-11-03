Totalvægten var gange to

Mandag 3. november 2025 kl: 11:36

En kontrolvejning viste, at bilen vejene 7.380 kg, hvilket over det dobbelt af varebilens tilladte totalvægt på 3.500 kg. Føreren, der kom fra Malmö i Skåne, blev sigtet for overlæs, og han måtte læsse så meget gods af, at han lovligt kunne fortsætte sin kørsel.









Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at der venter den 46-årige en bøde på 8.500 kroner for at køre med overlæs.

















© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.