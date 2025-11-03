Totalvægten var gange to
Mandag 3. november 2025 kl: 11:36Af: Redaktionen
Ved en indrejsekontrol lørdag klokken 20.45 i Rødbyhavn tjekkede politifolk fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en varebil med en 46-årig mand ved rattet. Bilen var tungt læsset med forskellige drikkevarer
En kontrolvejning viste, at bilen vejene 7.380 kg, hvilket over det dobbelt af varebilens tilladte totalvægt på 3.500 kg. Føreren, der kom fra Malmö i Skåne, blev sigtet for overlæs, og han måtte læsse så meget gods af, at han lovligt kunne fortsætte sin kørsel.
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at der venter den 46-årige en bøde på 8.500 kroner for at køre med overlæs.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Elektriske lastbiler fra Vestsverige runder 250 millioner kilometer
- Dansk rederi sælger 23 år gammelt skib og indsætter et lidt større på Middelhavnsrute
- Stort færgerederi køber Østersøens nordligste færgerute med CO2-neutral drift
- Prisen for udlandsbreve falder til 46 kroner
- Flytteforretning på Fyn er endt i Skifteretten
- Transportvirksomhed på Djursland er gået konkurs
- Speditør i Glostrup er endt i skifteretten
- Dansk produceret brint er kørt til Tyskland med tankvogn
- Produktchef kommer fra lastvognsværksted i Odense
- Transportvirksomhed skifter til én lastbilleverandør
- Ny fire-akslet forvogn med kran og wirehejs skal køre med tre-akslet kære
- Totalvægten var gange to
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!