Ny fire-akslet forvogn med kran og wirehejs skal køre med tre-akslet kære
Mandag 3. november 2025 kl: 12:39Af: Redaktionen
Entreprenør- og vognmandsvirksomheden Valdemar Højland ApS, der har hjemsted i Mørkøv mellem Holbæk og Kalundborg, har for nyligt taget en ny fire-akslet Volvo FH540 i brug. Den nye forvogn, der er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk, er blandt andet udstyret med tandemakselløft og Volvo Dynamisk Styring
Lidt om den nye fire-akslede Volvo FH540, der skal bruges til entreprenøropgaver på Sjælland:
- 540 hk motor
- Tandemakselløft
- Volvo Dynamisk Styring
- Volvo Connect-abonnementet chaufførtider
Den nye Volvo FH540 er opbygget hos Sawo med en HIAB 302 kran og wirehejs.
Plysningen af førerhuset er udført af Ry Autopolstring og slutklargøringen er udført hos Volvo Truck Center i Holbæk, mens den sidste finish er udført af Friis bilpleje.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
