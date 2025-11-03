Ny fire-akslet forvogn med kran og wirehejs skal køre med tre-akslet kære

Mandag 3. november 2025 kl: 12:39

Lidt om den nye fire-akslede Volvo FH540, der skal bruges til entreprenøropgaver på Sjælland:

540 hk motor

Tandemakselløft

Volvo Dynamisk Styring

Volvo Connect-abonnementet chaufførtider





Den nye Volvo FH540 er opbygget hos Sawo med en HIAB 302 kran og wirehejs.









Plysningen af førerhuset er udført af Ry Autopolstring og slutklargøringen er udført hos Volvo Truck Center i Holbæk, mens den sidste finish er udført af Friis bilpleje.





