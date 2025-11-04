Region udbygger den regionale bus- og banebetjening

- Jeg er rigtig glad for, at vi kan holde fast i den kollektive trafik, som så mange er afhængige af og samtidig udbygge og gøre den endnu bedre, siger regionsrådsformand Trine Birk Andersen (S), der glæder sig over, at trafikbetjeningen både kan fastholdes og udbygges.









- For mange er busser og tog den daglige vej til uddannelse, arbejde og fritid, og det er med til at binde vores byer sammen. Det betyder også, at folk i de mindre byer stadig har gode muligheder for at komme ind til de større byer. Det er helt afgørende for, at vores region kan udvikle sig og være et attraktivt sted at bo, siger Trine Birk Andersen videre.









Flere afgange, kortere rejsetid og bedre forbindelser til uddannelsessteder betyder, at hverdagen bliver lettere for pendlere, studerende og familier. Det giver mere frihed til at planlægge dagen og bedre muligheder for at bo i mindre byer uden at miste kontakten til de større byer. Selvom regionen står over for ekstraudgifter til nyt rejsekortsystem og øgede CO2-afgifter, er der fundet plads til en række forbedringer, der gør den kollektive trafik mere attraktiv





Buslinje 420 (Slagelse - Holbæk) får flere afgange om aftenen og i weekenden, så der bliver timesdrift i stedet for to-timers drift. Alle ture vil køre via Dianalund, hvilket giver bedre muligheder - især for unge, der pendler til uddannelse i Slagelse eller Holbæk. Forbedringen sker i samarbejde med Sorø Kommune, som bidrager til finansieringen

Buslinje 102A (Køge - Præstø). Den omlægning, der har reduceret rejsetiden til København med op til 23 minutter og øget passagertallet med 12 procent, bliver permanent

Buslinje 620R (Næstved - Præstø) får ændret rute, så den betjener uddannelsesinstitutioner og kasernen bedre. Det forventes at øge passagertallet med 30 procent

Østbanen får fra december 2026 en ny og forbedret køreplan, der giver mere fleksibilitet for togpendlere









Sidste trafikbestilling fra Region Sjælland peger fremad

Fra fredag 1. januar 2027 bliver Region Sjælland og Region Hovedstaden samlet til Region Østdanmark. Den næste trafikbestilling i 2026 vil derfor ske samlet for den nye Region Østdanmark og omfatte alle regionale buslinjer og lokalbaner i begge regioner - herunder også R-nettet, der med hurtige buslinjer med halvtimesdrift har gjort den kollektive trafik mere attraktiv.









Christian Wedell-Neergaard, formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde, gør status inden dannelsen af den nye Region Østdanmark.









- Vi har i de seneste år styrket og udbygget den regionale kollektive trafikbetjening. Det lige fra indkøbet af 24 nye batteritog til opgradering af en række buslinjer til det attraktive R-net med halvtimesdrift og til forsøg med nye mobilitetsløsninger til de mere tyndt befolkede områder. Der er sket helt utroligt meget, og jeg synes egentligt, vi har gjort det godt, og at vi i Region Sjælland står et godt sted, inden vi går ind i den nye Region Østdanmark, siger Christian Wedell-Neergaard.









I foråret vedtog Region Sjælland Trafikplan 2025 og arbejder med en langsigtet økonomisk plan for kollektiv trafik, som overleveres til den kommende region. Som led i dette arbejde har Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde 21. oktober afsat 8 millioner kroner til nye forsøg, herunder:





Et to-årigt forsøg med timesdrift alle dage på buslinje 540 (Holbæk - Ringsted)

Forlængelse af buslinjerne 460R (Slagelse - Ringsted) og 420 (Slagelse - Holbæk), så de mere direkte betjener uddannelsesstederne

Forsøg med natbetjening på Odsherredsbanen og Østbanen - i første omgang med busser langs de to lokalbaner fra sommeren 2026. Busserne erstattes senere med tog. Derudover bliver opgraderingen af buslinjerne 240 (Ringsted - Roskilde) og 680 (Næstved - Ringsted) til R-busser med flere afgange gjort permanent.









Lidt fakta:

Regionale busser og baner. Region Sjælland har fire lokalbaner (Østbanen, Odsherredsbanen, Tølløsebanen og Lollandsbanen) og finansierer eller medfinansierer en S-buslinje, 13 R-buslinjer og 16 andre buslinjer

Trafikbestilling i 2026 er på 431,8 millioner kroner. Udgiften i 2026 indeholder en engangsudgift på 7,4 millioner kroner forårsaget af omlægningen til nyt rejsekortsystem samt øgede udgifter til CO2-afgifter som følge af ny lovgivning. Udgiften til CO2-afgiften vil løbende falde med omstillingen til batteritog og busser

Økonomien til trafikbestillingen indgår i det vedtagne budget for 2026





Forbedringer i 2026:

Bus 420 via Dianalund - bedre adgang til uddannelse

Bus 102A - kortere rejsetid til København ( - 23 min)

Bus 620R - 30 procent flere passagerer

Bus 240 og 680 - permanent R-net

Østbanen - ny køreplan fra december 2026

