Flexbus-virksomhed i Næstved er gået konkurs
Onsdag 5. november 2025 kl: 10:38Af: Jesper Christensen
Skifteretten under Retten i Næstved har taget virksomheden Bjørnholm's Flexbus ApS med CVR-nummer 43475231 og adresse på Snerlevej i Næstved under konkursbehandling p baggrund af en konkursbegæring, som Skifteretten modtog 14. oktober. Bjørnholm's Flexbus ApS blev etableret i august 2022 og kom ud af det senest afsluttede regnskabsår ud med et resultat på 124.969 kroner
Statstidende skriver videre, at advokat Anders Hammer Hansen, der har adresse i Pilestræde i København, er udpeget som kurator.
Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.
Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 3. november.
Et opslag i CVR-registeret viser, at Bjørnholm's Flexbus ApS blev etableret i august 2022 og har indsendt regnskaber for 2022, 2023 og 2024.
Virksomhedens resultat for 2024 blev på på 124.969 kroner, balancen var på 247,795 kroner og egenkapitalen på minus 16.521 kroner. I 2023, der var virksomhedens første fulde driftsår var resultatet et underskud på 221.802 kroner, balancen var på 169.653 kroner og egenkapitalen på minus 141.490 kroner.
Bjørnholm's Flexbus ApS var ejet af Nadia Hansen.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
