Kapsejlads for høje skibe begynder i Aarhus og slutter i Aalborg

Onsdag 5. november 2025 kl: 11:23

Af: Jesper Christensen (Illustration: Sail Training International)

Støtten fra Spar Nord Fonden er på 700.000 kroner og betyder, at alle gratis kan deltage i begivenheden.









The Tall Ship Races vil I dagene fra 24. til 27. juni forvandle et område på havnen i Aarhus tæt på domkirken til et levende festivalområde fyldt med optrædener, kunst, historie og maritime oplevelser. Børne- og kulturprogrammet bliver et centralt element i begivenheden, der samler byens borgere og gæster omkring træskibene og byens maritime identitet og historie.









Spar Nord Fonden støttede også eventen, sidst de smukke skibe besøgte Aarhus i 2019.









The Tall Ships Races Aarhus 2026 forventes at tiltrække op mod 400.000 gæster fra ind- og udland. Eventen bliver arrangeret af Aarhus Events ved Aarhus Kommune i samarbejde med en række lokale og nationale partnere.









Planen for The Tall Ships Races 2026





Aarhus - Danmark: 24. - 27. juni





Førte etape: Aarhus - Harlingen





Harlingen - Holland: 3. - 6. juli





Cruise-etape: Harlingen - Antwerpen





Antwerpen - Belgien: 11. - 14. juli





Anden etape: Antwerpen - Stavanger





Stavanger - Norge: 22. - 25. juli





Tredje etape: Stavanger - Aalborg





Aalborg - Danmark: 30. juli - 2. august









her: Interesserede kan læse mere om The Tall Ship Races 2026, der arrangeres af Sail Training International,









