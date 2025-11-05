Kapsejlads for høje skibe begynder i Aarhus og slutter i Aalborg
Onsdag 5. november 2025 kl: 11:23Af: Jesper Christensen
(Illustration: Sail Training International)
The Tall Ships Races - der er en slags kapsejlads for store sejlskibe - altså store som skoleskibene »Danmark« og »Georg Stage« - får i 2026 udgangspunkt i Aarhus, hvor skibene sendes af sted 26. juni med kurs mod Harlingen i Holland. I forbindelse med starten i Aarhus oplyser Aarhus Kommune, som via Aarhus Events er medarrangører af dagen i Aarhus, at begivenheden blandt andet har fået støtte fra Spar Nord Fonden til et stærkt og mangfoldigt børne- og kulturprogram
Støtten fra Spar Nord Fonden er på 700.000 kroner og betyder, at alle gratis kan deltage i begivenheden.
The Tall Ship Races vil I dagene fra 24. til 27. juni forvandle et område på havnen i Aarhus tæt på domkirken til et levende festivalområde fyldt med optrædener, kunst, historie og maritime oplevelser. Børne- og kulturprogrammet bliver et centralt element i begivenheden, der samler byens borgere og gæster omkring træskibene og byens maritime identitet og historie.
Spar Nord Fonden støttede også eventen, sidst de smukke skibe besøgte Aarhus i 2019.
The Tall Ships Races Aarhus 2026 forventes at tiltrække op mod 400.000 gæster fra ind- og udland. Eventen bliver arrangeret af Aarhus Events ved Aarhus Kommune i samarbejde med en række lokale og nationale partnere.
Planen for The Tall Ships Races 2026
Aarhus - Danmark: 24. - 27. juni
Førte etape: Aarhus - Harlingen
Harlingen - Holland: 3. - 6. juli
Cruise-etape: Harlingen - Antwerpen
Antwerpen - Belgien: 11. - 14. juli
Anden etape: Antwerpen - Stavanger
Stavanger - Norge: 22. - 25. juli
Tredje etape: Stavanger - Aalborg
Aalborg - Danmark: 30. juli - 2. august
Interesserede kan læse mere om The Tall Ship Races 2026, der arrangeres af Sail Training International, her:
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Transportpakke skal støtte mere bæredygtig luft- og søfart
- Kapsejlads for høje skibe begynder i Aarhus og slutter i Aalborg
- Dansk rederi sælger 23 år gammelt skib og indsætter et lidt større på Middelhavnsrute
- Stort færgerederi køber Østersøens nordligste færgerute med CO2-neutral drift
- Shippingfirma er hovedaktionær i nyt terminalselskab i Fredericia
- Staten eksproprierer Halsskov Færgehavn
- - Vi bliver CO2-neutrale i 2030
- Østjysk storhavn har sat ny conntainerrekord
- Århundredets storm rammer havneudvidelse - i bølgebassin indendøre
- Containerrederi sejler på ny rute mellem Aarhus og Baltikum
- Lastbilproducent indleder partnerskab med værftkoncern og havnselskab
- København kåret som Europas førende krydstogthavn for andet år i træk
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!