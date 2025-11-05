Klik venligst



Kapsejlads for høje skibe begynder i Aarhus og slutter i Aalborg

Onsdag 5. november 2025 kl: 11:23
Af: Jesper Christensen

Kapsejlads for høje skibe begynder i Aarhus og slutter i Aalborg
(Illustration: Sail Training International)

The Tall Ships Races - der er en slags kapsejlads for store sejlskibe - altså store som skoleskibene »Danmark« og »Georg Stage« - får i 2026 udgangspunkt i Aarhus, hvor skibene sendes af sted 26. juni med kurs mod Harlingen i Holland. I forbindelse med starten i Aarhus oplyser Aarhus Kommune, som via Aarhus Events er medarrangører af dagen i Aarhus, at begivenheden blandt andet har fået støtte fra Spar Nord Fonden til et stærkt og mangfoldigt børne- og kulturprogram

Støtten fra Spar Nord Fonden er på 700.000 kroner og betyder, at alle  gratis kan deltage i begivenheden.


The Tall Ship Races vil I dagene fra 24. til 27. juni forvandle et område på havnen i Aarhus tæt på domkirken til et levende festivalområde fyldt med optrædener, kunst, historie og maritime oplevelser. Børne- og kulturprogrammet bliver et centralt element i begivenheden, der samler byens borgere og gæster omkring træskibene og byens maritime identitet og historie.


Spar Nord Fonden støttede også eventen, sidst de smukke skibe besøgte Aarhus i 2019.


The Tall Ships Races Aarhus 2026 forventes at tiltrække op mod 400.000 gæster fra ind- og udland. Eventen bliver arrangeret af Aarhus Events ved Aarhus Kommune i samarbejde med en række lokale og nationale partnere.


Planen for The Tall Ships Races 2026

Aarhus - Danmark: 24. - 27. juni

Førte etape: Aarhus - Harlingen

Harlingen - Holland: 3. - 6. juli

Cruise-etape: Harlingen - Antwerpen

Antwerpen - Belgien: 11. - 14. juli

Anden etape: Antwerpen - Stavanger

Stavanger - Norge: 22. - 25. juli

Tredje etape: Stavanger - Aalborg

Aalborg - Danmark: 30. juli - 2. august


Interesserede kan læse mere om The Tall Ship Races 2026, der arrangeres af Sail Training International, her:





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

