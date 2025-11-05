EU’s klimaministre har vedtaget et 2040-klimamål

Onsdag 5. november 2025 kl: 10:26

- Vi har i dag vedtaget et klimamål for 2040 på 90 procent med et bredt flertal. Klimamålet er i tråd med videnskaben, og samtidig forener det vores konkurrenceevne og sikkerhed, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), der har ledet forhandlingerne, da Danmark i anden halvdel af 2025 er formand for EU's ministerråd.









- Det er vigtigt for EU og for vores fremtid - og det viser, at vi kan stå sammen selv i vanskelige tider. Klimamålet sætter retningen for vores politik, industrier og investeringer de næste mange år. Med det på plads kan vi bygge et stærkere, mere konkurrencedygtigt og sikkert EU. Det er stort, siger Lars Aagaard videre.









Ud over 2040-målet har klimaministrene også vedtaget EU’s NDC - Nationally Determined Contribution til Paris-aftalen fra 2015. Vedtagelsen stiller EU klar til at møde resten af verdens lande under verdens klimatopmød, COP30, i Brasilien.









- Med vedtagelsen af EU’s NDC sender vi et stærkt signal forud for COP30 om, at vi stadig er fuldt ud forpligtet til at holde Paris-aftalens mål. Det er afgørende for, at vi kan presse på for mere global klimahandling fra resten af verden, påpeger Lars Aagaard.









For 2040-målet startede forhandlingerne onsdag 2. juli, da EU-Kommissionen præsenterede sit forslag. Siden har det danske formandskab behandlet og forhandlet forslaget med medlemslandene, der undervejs ønskede vejledning fra stats- og regeringscheferne. Da vejledningen var på plads, kunne 2040-målet igen behandles af EU's Ministerråd, hvor det nu er blevet vedtaget.









EU’s Klimalov skal også gennem forhandlinger med EU-Parlamentet og EU-Kommissionen inden, den i en endelig udgave kan træde i kraft.





