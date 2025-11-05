Investeringsplan har mange spændende elementer for udvikling af luftfarten

BRANCHEORGANISATION OM EU-PLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING:

Onsdag 5. november 2025 kl: 18:06

- Vi har ventet i spænding på planen fra EU-Kommissionen, og jeg vil sige, at vi overordnet set tager rigtig positivt i mod den. Vi er særligt glade for fokus på de syntetiske brændstoffer, som vi i Danmark har særligt gode forudsætninger for at producere, siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i Dansk Luftfart.









Markedsmekanisme skal understøtte produktion og aftag

Der lægges med planen også op til at introducere en "markedsmellemmand", som kan hjælpe med at få markedet for PtX-baserede flybrændstoffer i gang. I dag kan producenter og aftagere ifølge Dansk Luftfart ikke få enderne til at mødes. Markedet står derfor stille til trods for, at der i EU er over 40 modne projekter, herunder flere i Danmark, hvor flere aktører er klar med relevante projekter.









- I Luftfartens Klimapartnerskab og Dansk Luftfart har vi fremhævet, at der er brug for en markedsmekanisme, som kan lukke hullet mellem producenter og aftagere. Det ser ud til, at det kommer nu med nogen klare rammer, siger Mathias Milling.









Danmark skal være med i pilotprojekt EU-Kommissionen vil også som noget helt nyt facilitere et pilotprojekt, hvor villige medlemslande kan være med at til få de første dråber PtX-baseret flybrændstof på markedet.









Projektet hedder “e-SAF Early Movers Coalition”, og målsætningen er at samle op mod 500 millioner euro fra udvalgte medlemslande til at understøtte de første produktionsfaciliteter.









- Vi vil klart opfordre den danske regering til at melde sig under fanerne som et af flere medlemslande, der deltager i et pilotprojekt om at få ptx-baserede flybrændstoffer rullet ud i EU. Vi har virksomhederne, teknologien og pengene klar, siger Mathias Milling.









Interesserede kan læse mere om EU-Kommissionens investeringsplan for bæredygtig transport her (engelsk):





her: Og finde et fakta-ark





EU-Kommissionen har også en side, hvor man kan finde spørgsmål og svar om EU-Kommissionens investeringsplan for bæredygtig transport - klik her (engelsk):









