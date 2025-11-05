Energiselskab lancerer ny app til opladning i Danmark og Europa
Onsdag 5. november 2025 kl: 13:13Af: Redaktionen
Energiselskabet E.ON, der blandt andet driver ladestandere til last- og personbiler, har besluttet at samle sine eMobilitets aktiviteter i ét firma. Det betyder, at kunder, der i dag benytter den offentlige ladeinfrastruktur via E.ON Drives app eller ladebrik, fremover bliver serviceret af E.ON Drive Infrastructure Danmark under brandet E.ON Drive Public
E.ON Drive Public er et åbent ladenetværk for alle, som tilbyder løsninger til alle kunder, der gerne vil lade på et af Danmarks største offentlige ladenetværk, når det gælder el-varebiler, el-lastbiler og el-biler.
E.ON Drive Infrastructure Danmark ejer og driver i forvejen selskabets offentlige ladeinfrastruktur i Danmark. Overtagelsen er derfor en naturlig forlængelse af de aktiviteter, der allerede er i gang. Kunderne kan fortsat lade på de samme stationer som hidtil, men de kan også se frem til nye initiativer og forbedrede løsninger.
- Det har været en nem og god beslutning at samle den offentlige opladning under ét tag. Vi har lagt mange kræfter i at sikre, at kunderne oplever overgangen som enkel og gnidningsfri, og i løbet af kort tid vil de kunne glæde sig over en endnu bedre service og flere attraktive tilbud, siger Morten Hersoug, der er administrerende direktør i E.ON Drive Infrastructure Danmark.
Den nye app, der nu skal benyttes, vil have navnet E.ON Drive Public, hvormed man kan oplade i Danmark og resten af Europa. App'en findes til både Andriod og iOS.
Udover, at selskabet E.ON Drive Infrastructure Denmark fremadrettet vil være E.ONs eMobility selskab i Danmark, er der også fortsat kraftige ekspansionsplaner, hvor Danmarks største ladepark fra én operatør snart ser dagens lys.
- Vi er klar med det, der bliver Danmarks største ladepark fra én operatør, nemlig os, med mere end 3.500 kvadratmeter oplevelsespark, butik/café, toiletter og meget meget mere til både elbiler og el-lastbiler, der ved fuld udbygning vil have mere end 80 ladeudtag, siger Morten Hersoug.
Selskabet planlægger flere større stationer og er i fuld gang med at udvide netværket til den tunge transport på flere af MAN Bus og Truck Danmarks afdelinger.
.
