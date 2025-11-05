Energiselskab lancerer ny app til opladning i Danmark og Europa

Onsdag 5. november 2025 kl: 13:13

E.ON Drive Public er et åbent ladenetværk for alle, som tilbyder løsninger til alle kunder, der gerne vil lade på et af Danmarks største offentlige ladenetværk, når det gælder el-varebiler, el-lastbiler og el-biler.









E.ON Drive Infrastructure Danmark ejer og driver i forvejen selskabets offentlige ladeinfrastruktur i Danmark. Overtagelsen er derfor en naturlig forlængelse af de aktiviteter, der allerede er i gang. Kunderne kan fortsat lade på de samme stationer som hidtil, men de kan også se frem til nye initiativer og forbedrede løsninger.









- Det har været en nem og god beslutning at samle den offentlige opladning under ét tag. Vi har lagt mange kræfter i at sikre, at kunderne oplever overgangen som enkel og gnidningsfri, og i løbet af kort tid vil de kunne glæde sig over en endnu bedre service og flere attraktive tilbud, siger Morten Hersoug, der er administrerende direktør i E.ON Drive Infrastructure Danmark.









Den nye app, der nu skal benyttes, vil have navnet E.ON Drive Public, hvormed man kan oplade i Danmark og resten af Europa. App'en findes til både Andriod og iOS.









Udover, at selskabet E.ON Drive Infrastructure Denmark fremadrettet vil være E.ONs eMobility selskab i Danmark, er der også fortsat kraftige ekspansionsplaner, hvor Danmarks største ladepark fra én operatør snart ser dagens lys.









- Vi er klar med det, der bliver Danmarks største ladepark fra én operatør, nemlig os, med mere end 3.500 kvadratmeter oplevelsespark, butik/café, toiletter og meget meget mere til både elbiler og el-lastbiler, der ved fuld udbygning vil have mere end 80 ladeudtag, siger Morten Hersoug.









Selskabet planlægger flere større stationer og er i fuld gang med at udvide netværket til den tunge transport på flere af MAN Bus og Truck Danmarks afdelinger.









