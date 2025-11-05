Transportpakke skal åbne for højhastighedsbaner

Onsdag 5. november 2025 kl: 18:10

Transportpakken har til formål at gøre EU's transportsystem mere effektivt, sammenkoblet, tilgængeligt, rent og modstandsdygtigt. De foranstaltninger, som EU-Kommissionen fremlagde onsdag, dækker to centrale områder - jernbaner, hvor Europa allerede er på sporet inden for bæredygtighed - og brændstoffer, hvor Europa skal fremskynde investeringerne i sin energiomstilling.









Hurtigere og mere forbundne jernbaner i hele Europa

Den nye handlingsplan for højhastighedstog fastsætter de skridt, der er nødvendige for at skabe et hurtigere, mere interoperabelt og bedre forbundet europæisk net senest i 2040. Målet er kortere rejsetid og gøre jernbanetransport til et mere attraktivt alternativ til kortdistanceflyvninger og dermed øge antallet af passagerer og sætte skub i de regionale økonomier og turismen.









EU-Kommissionen tager udgangspunkt i det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og vil med planen forbinde større knudepunkter mod tog, der kører 200 km/t og derover.









Passagererne vil eksempelviskunne rejse fra Berlin til København på fire timer i stedet for de nuværende syv og fra Sofia til Athen på seks timer i stedet for de nuværende 13 timer og 40 minutter. Nye grænseoverskridende forbindelser vil også gøre det muligt at rejse hurtigere og enklere - eksempelvis mellem Paris-Lissabon via Madrid og forbedrede forbindelser mellem de baltiske hovedstæder.









For at opfylde denne vision foreslår EU-Kommissionen fire centrale indsatsområder:

Fjernelse af grænseoverskridende flaskehalse gennem bindende tidsfrister, der skal fastsættes senest i 2027, og identifikation af muligheder for højere hastigheder, herunder et godt stykke over 250 km/t, når det er økonomisk rentabelt

Udvikling af en koordineret finansieringsstrategi, herunder en strategisk dialog med medlemslandene, industrien og finanssektor, der fører til en aftale om højhastighedstog for at mobilisere de nødvendige investeringer

Forbedring af betingelserne for, at jernbaneindustrien og jernbaneoperatørerne kan investere, udvikle innovative løsninger og operere konkurrencedygtigt - blandt andet gennem mere attraktive lovgivningsmæssige rammer, ved at forbedre billet- og reservationssystemer på tværs af grænserne, støtte et brugt marked for rullende materiel, fremskynde udbredelsen af EU's digitale forvaltningssystemer og fremme forskning og udvikling og samarbejde om skalerbare løsninger

Styrkelse af forvaltningen på EU-plan, krav om, at infrastrukturforvalterne koordinerer kapaciteten til grænseoverskridende langdistancetjenester, og fremme af standardiseringer og tilladelser





EU-Kommissionen fremhæver, at planen - ud over kortere rejsetider - vil lette trængslen og frigøre kapacitet på konventionelle linjer, lette nattog, godstransport og militær mobilitet og samtidig styrke Europas konkurrenceevne inden for turisme og industri.









EU-Kommissionen har en side med spørgsmål og svar om planerne om højhastighedsjernbaner









Interesserede kan læse mere om EU's planer for højhastighedsjernbaner









Interesserede kan se et faktaark om planen for det europæiske højhastighedsjernbanenet





