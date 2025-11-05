Postkoncern har genoptaget leveringerne til USA og Puerto Rico for alle kunder

Onsdag 5. november 2025 kl: 18:41

PostNord kunne genoptage leveringen, der blev sat på pause for sidst i august som følge af nye toldkrav fra USA's myndigheder, efter at have indført en PDDP-tjeneste (Postal Delivered Duties Paid), som opfylder de nye amerikanske krav.









Det har betydet, at PostNord's kunder i Danmark og Sverige siden 23,. Oktober har kunnet sende forsendelser til USA og Puerto Rico via PostNords PDDP-tjeneste (Postal Delivered Duties Paid).









Genoptagelsen af tjenesten fulgte i kølvandet på de seneste ændringer i de amerikanske toldregler, der trådte i kraft fredag 29. august, og som fjernede de minimis-undtagelsen for import af varer med lav værdi.









- Vi har inden for den korte tidsramme arbejdet intensivt med at tilpasse vores tjenester, så de opfylder de nye amerikanske krav, fordi både enkeltpersoner og virksomheder sætter stor pris på denne service. Vi har testet løsningen med en lille gruppe kunder og er nu glade for at kunne gøre den tilgængelig for alle, der sender varer til USA og Puerto Rico, særligt med Black Friday og julesæsonen for døren, siger Björn Bergman, der er Head of Group Brand and Communication i PostNord.









Næsten alle varer, der indføres i USA og Puerto Rico, er i henhold til de nye regler underlagt importafgifter, der skal betales, inden forsendelsen ankommer. Den nye procedure betyder, at PostNord håndterer disse afgiftsudlæg på afsenderens vegne, sikrer rettidig betaling og sørger for, at der ikke opkræves yderligere gebyrer hos modtagerne ved levering.









PostNord gør opmærksom på, at de amerikanske toldmyndigheder kræver mere detaljerede oplysninger fra afsenderen, hvilket betyder, at der skal foreligge nøjagtige elektroniske toldoplysninger på bestillingstidspunktet. Det omfatter varebeskrivelser, deklareret værdi, oprindelsesland og andre vigtige forsendelsesoplysninger.









For at leve op op til disse nye krav har PostNord indført opdaterede online-tjenester til direkte betalende kunder. Det gør det nemt at indtaste toldoplysninger, se automatisk beregnede afgifter og betale alle relevante gebyrer direkte ved kassen. Fakturakunder vil fortsat kunne håndtere deres forsendelser via PostNords forretningssystemer og faktureres efter afsendelse baseret på det endelige toldbeløb, der er betalt til US Customs and Border Protection (CBP).









Med ændringerne fortsætter PostNord med at tilbyde leveringstjenester i forbindelse med forsendelser til USA og Puerto Rico i overensstemmelse med de nye toldregler, der blev indført efter ophævelsen af de minimis-undtagelsen. Ifølge de nye regler, skal der nu betales told af varer til en værdi af under 800 dollar - cirka 5.200 kroner - mens gaver mellem privatpersoner til en værdi under 100 dollar - cirka 650 kroner - samt breve og personlig korrespondance fortsat er undtaget og ikke kræver tolddeklaration.









Fakta om USA's ophævelse af de minimis-reglen:

Den amerikanske de minimis-undtagelse, som tidligere tillod toldfri import af varer til en værdi af under 800 dollar, blev ophævet fredag 29. august 2025

PostNord indstillede på grund af de nye krav midlertidigt visse leveringer til USA og Puerto Rico 23. august, men genoptog dem torsdag 23. oktober 2025

Ændringen betyder, at forsendelserne efter 29. august er underlagt told og strengere krav om toldoplysninger

